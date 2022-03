Carregar reprodutor de áudio

Na noite desta quarta-feira, a Fórmula 1 anunciou que voltará a ter um GP em Las Vegas a partir de 2023. O evento, que marca a volta da categoria ao estado de Nevada, será em novembro e acontecerá num circuito de rua que passará pela Vegas Strip, sendo realizado no sábado à noite.

A elite do esporte a motor mundial vinha negociando o retorno à cidade já há algum tempo e, com a confirmação da etapa na icônica localidade norte-americana, a F1 terá três corridas no país a partir do ano que vem. As outras são os GPs de Miami, na Flórida, e Estados Unidos, em Austin, no Texas.

Corrida de rua em Las Vegas

O circuito terá extensão de pouco mais de 6,1 km e contará com 14 curvas, além de uma longa reta principal na qual os pilotos alcançarão velocidades na casa dos 338 km/h. A prova terá duração de 50 voltas.

CEO e presidente da F1, Stefano Domenicali celebrou a volta da categoria a Las Vegas. "É um momento incrível para a categoria e demonstra os enormes apelo e crescimento de nosso esporte, com uma terceira corrida nos EUA", afirmou o italiano.

"Las Vegas é um destino conhecido em todo mundo por reunir diversão, hospitalidade, lazer e, claro, a famosa Strip (rua mais famosa da cidade). Não há lugar melhor para a F1 do que a capital global do entretenimento e mal podemos esperar pelo próximo ano", completou o ex-chefe da Ferrari.

Corrida no sábado e volta a Vegas

Será a primeira vez que a F1 realizará uma prova no sábado desde 1985. A 'quebra' no formato tradicional de GPs aos domingos acontece para realizar o evento em horário nobre para o público dos EUA.

A F1 já realizou duas corridas em Las Vegas. Os GPs de 1981 e 1982 foram disputados em um circuito temporário ao redor do Ceasars Palace. Na época, a pista foi bastante criticada e teve pouca presença de público.

Busca por fãs na 'nova era'

Las Vegas volta a sediar um GP de F1 em 2023

A F1 confirmou que trabalhará com muitos casinos e resorts da cidade para promover a etapa. A categoria máxima do automobilismo também fará tal articulação com a Autoridade de Convenções e Visitantes de Las Vegas.

O presidente da entidade, Steve Hill, disse: “Aguardamos ansiosamente o momento em que a história, a energia e o impulso da F1 culminarão em uma noite inesquecível de sábado na Las Vegas Strip."

“Os espectadores experimentarão a emoção incomparável de assistir a esses pilotos de classe mundial correrem pelo que certamente se tornará uma das pistas de corrida mais icônicas do mundo. A F1 e a Liberty Media (dona da categoria) têm sido parceiras incríveis e estamos ansiosos para novembro de 2023, quando mais uma vez mostraremos que Las Vegas é 'A Maior Arena da Terra'."

Cronograma de 2023

Além de acrescentar Las Vegas no calendário da próxima temporada, a F1 confirmou que retornará ao Catar, que estreou na competição em 2021. A categoria também tem um contrato para realização do GP da China, que não acontece desde 2019.

Domenicali disse recentemente que há um número tal de localidades interessadas em sediar um GP que a F1 poderia realizar até 30 corridas por ano, mas o Pacto de Concórdia -- acordo entre equipes e Liberty Media que rege a categoria -- limita o número de etapas anuais a 24.

Assim, o Motorsport.com entende que alguma das provas presentes no calendário atual podem deixar a F1. Além disso, podem retornar apenas em um esquema de rodízio no futuro, pois a categoria equilibra o número de mercados em que realiza eventos.

F1 2022: CRISE NA MERCEDES? Hamilton e Russell ficam ESPANTADOS com FIASCO na Arábia Saudita; veja

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: