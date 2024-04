Verstappen e Sainz veem foco errado da F1 com carro de 2026

Max Verstappen não acha que a Fórmula 1 deva caminhar na direção da aerodinâmica ativa, pois acredita que o foco deveria ser a redução do peso dos carros.

Enquanto a FIA continua seus esforços para finalizar os novos regulamentos de carros a partir de 2026, o Motorsport.com revelou no início desta semana que algumas descobertas alarmantes do simulador levaram a repensar como os elementos aerodinâmicos ativos dos novos carros da F1 funcionarão.

Enquanto as investigações iniciais se concentraram em ter apenas a asa traseira como elemento móvel, foi agora decidido que a asa dianteira também terá de ser ajustável por razões de equilíbrio aerodinâmico.

Este movimento foi desencadeado por simulações que destacaram que havia um alto risco de os carros rodarem quando a asa traseira estivesse no modo de baixo arrasto.

Verstappen acha que a F1 está olhando na direção errada ao perseguir elementos complexos como a aerodinâmica ativa e, em vez disso, disse que melhorias poderiam ocorrer se houvesse um grande esforço para reduzir o peso do carro.

Questionado pelo Motorsport.com sobre sua opinião sobre os planos para 2026, Verstappen disse: “Com potencial como aerodinâmica ativa e outras coisas, não tenho certeza se devemos seguir nessa direção, mas é assim que parece no momento. Esperançosamente, podemos otimizar todos esses tipos de coisas.

“Para mim, é mais importante apenas tentar lutar contra o peso dos carros, tentar otimizá-los, em vez de todas essas ferramentas e truques para tentar ajudar nas ultrapassagens ou na perseguição. Deve haver diferentes maneiras de fazer isso.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

O elemento aerodinâmico móvel tornou-se essencial porque os designs dos carros de 2026 precisam compensar as características de desempenho únicas das novas unidades de potência.

A planejada divisão 50/50 entre o motor de combustão interna e a bateria significa que a energia diminuirá no geral e poderá acabar no final das retas.

É por isso que a FIA quer que as asas funcionem em uma configuração de alta força descendente nas curvas para ajudar a produzir downforce, enquanto depois mudam para baixo arrasto nas retas para melhor velocidade.

Verstappen acrescentou: “Com a regulamentação do motor que eles adotaram, eles meio que precisam fazer isso para criar a velocidade máxima onde a bateria não chega.

“Algumas pistas funcionarão um pouco melhor, e outras provavelmente estarão um pouco mais no limite.

“É claro que as pessoas tentarão contrariar meus argumentos, mas acho que descobriremos como será em 2026.”

Carlos Sainz, da Ferrari, apoiou o ceticismo de Verstappen sobre o elemento aerodinâmico ativo dos carros de 2026, ao dizer que as coisas pareciam ter ficado muito complicadas.

“Acho que tudo é consequência dos regulamentos do motor”, disse ele. “No final das contas, se você solicitar muito mais energia do trem de força elétrico, precisará ter, de certa forma, uma aerodinâmica ativa para compensar.

“E é aqui que tudo começa a ficar confuso com as ultrapassagens e a aerodinâmica ativa, e como você pode fazer isso para ajudar o carro a ir mais rápido nas retas e gastar menos tempo de pé embaixo.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“De qualquer forma, até testarmos, é injusto criticar ou apoiar uma mudança regulatória. E, ao mesmo tempo, se atraiu fabricantes, grandes fabricantes como a Audi, penso que é algo que tem de ser apreciado e contextualizado.”

Sainz concordou com a visão de Verstappen de que o peso do carro deveria ser um dos fatores prioritários quando se trata de melhorar as coisas, já que ele também considerou que a suspensão ativa deveria retornar.

“Minha opinião pessoal é que esses carros agora são provavelmente grandes e pesados demais”, acrescentou.

“Se eu tivesse que mudar alguma coisa para amanhã, seria isso. E então a suspensão, que estão se tornando um grande assunto de discussão em muitas pistas, e como isso pode ser desgastante para o piloto.

“Então, se eu tivesse que solicitar algo à FIA para 2026, se vamos ter aerodinâmica ativa, por que não suspensão ativa para proteger as costas dos pilotos e para proteger a nossa própria saúde e a segurança de certas pistas?

“É claro que neste momento estamos pedindo muitas coisas às pistas e aos circuitos, aos organizadores, para mudar muitos pequenos bumps que antes nem sentíamos com o carro de 2021, e agora só podemos rodar ou sofrer um acidente muito grande por causa dessas situações.”

O teste de SCHUMACHER na GP2 em 2010, na Espanha | F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche no Velocitta:

.