Helmut Marko acredita que trazer Fernando Alonso ao lado de Max Verstappen colocaria a equipe em uma posição difícil na Fórmula 1.

O atual contrato de Sergio Pérez com a Red Bull termina no final deste ano.

Embora a dúvida sobre seu futuro paira sobre o time anglo-austríaco, sua vaga está associada ao bicampeão mundial e outros pilotos do grid.

Marko, consultor da equipe, comentou recentemente sobre o contrato de mexicano: “O contrato de Pérez termina no final deste ano”.

“Não sei por que, mas estamos apenas em abril e posso dizer que as discussões sobre pilotos já estão esquentando. Muitos sabem que o contrato de Sergio vai terminar e estão tentando ver o que pode acontecer na Red Bull.”

Quando questionado sobre a ideia de criar uma equipe composta por dois campeões, trazendo Alonso ao lado de Verstappen, a resposta de Marko foi bastante clara: “Acho que seria uma opção difícil”.

O teste de SCHUMACHER na GP2 em 2010, na Espanha | F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche no Velocitta:

.