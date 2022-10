Carregar reprodutor de áudio

A Williams confirmou neste sábado que Logan Sargeant será o piloto da equipe na temporada 2023 da Fórmula 1, caso ele consiga os pontos necessários da superlicença. O americano fez sua estreia na categoria neste fim de semana, guiando no TL1 do GP dos Estados Unidos pela equipe.

Isso ajudou Sargeant a conquistar mais um ponto para a superlicença, com novas saídas planejadas no México e em Abu Dhabi. Se essas sessões correrem sem problemas, ele chega a 33 dos 40 pontos necessários, o que o obrigariam a terminar a temporada da Fórmula 2 na sétima posição.

No momento, ele é o terceiro colocado com 135 pontos, mas com 39 ainda em jogo, ele corre riscos já que apenas 25 o separam do décimo colocado, Jüri Vips.

Jost Capito, chefe da Williams, confirmou a informação nas coletivas de chefes de equipe neste sábado.

"Sentimos que ele está pronto. Sob a condição da superlicença, ele será nosso segundo piloto no próximo ano".

Com isso, ele se tornará o primeiro piloto titular americano desde Scott Speed na Toro Rosso em 2007. Alexander Rossi chegou a correr pela Marussia em 2015, mas não na condição de titular.

A equipe ficou feliz com sua performance no TL1 em Austin, completando os 100 quilômetros necessários para obter um ponto extra da superlicença. Além disso, ele fará o teste pós-temporada em Abu Dhabi.

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: