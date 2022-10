Carregar reprodutor de áudio

A novela entre a Red Bull e o teto de gastos na Fórmula 1 pode estar chegando ao fim. Na coletiva de imprensa dos chefes de equipe, marcada para 13h30 deste sábado, horário de Brasília, deve contar com Christian Horner respondendo às inúmeras perguntas dos jornalistas que seguem sem resposta há semanas.

Após a decisão da FIA de conceder à Red Bull a possibilidade de um 'pacto de conciliação' (chamado Acordo de Violação Aceita), a bola está no campo da equipe, que precisa decidir se aceita ou não o que está em jogo.

No momento, a Red Bull parece não aceitar as condições e, neste sábado, devemos ter a confirmação definitiva se Horner decidirá finalmente esclarecer um assunto que, até agora, se sustenta com rumores e meias verdades.

As pergunta que ainda não têm respostas são: quais sanções a FIA está prevendo e no que a Red Bull estourou o teto orçamentário.

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pelo que se ouviu no paddock de Austin, a Red Bull acredita que as sanções propostas pela FIA são excessivas. Na sexta, Horner teve uma reunião de última hora com o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem. Isso não caiu bem no paddock, com as rivais interpretando a manobra como uma forma de Horner pedir à FIA sanções mais leves.

Segundo o que foi recolhido em Austin, a FIA prevê duas sanções para a Red Bull, uma técnica e uma econômica. A primeira seria uma limitação nas horas de túnel de vento que, por regulamento, são limitadas a 40 por semana e 2000 ao longo do ano. No caso, a Red Bull teria uma redução de 500 horas, mas ainda não está claro se isso valeria apenas para 2023 ou 2024 também.

A sanção econômica é uma multa, mas há duas versões circulando: uma que seria apenas uma multa e outra que, na verdade, seria uma redução no teto orçamentário de 2023.

A segunda traria um impacto interessante no próximo ano, tendo em conta que a multa não deve ser menor que cinco milhões de euros, e com o teto orçamentário sendo reduzido novamente, de 140 para 135 milhões de dólares.

Já a multa seria vista como um puxão de orelha na Red Bull, sendo o cenário mais temido pelo paddock, que pede abertamente à FIA um castigo exemplar para evitar abrir precedentes.

