A Williams deve trazer uma nova pintura e cores diferentes em seu carro de Fórmula 1 deste ano, depois de dar algumas 'pistas' importantes nas mídias sociais. A equipe de Grove realizará um evento de lançamento da temporada em 15 de fevereiro, onde apresentará seu monoposto de 2022.

Antes disso, seus pilotos Alexander Albon e Nicholas Latifi foram filmados dando sua primeira olhada nas cores – e sua surpresa com o que viram sugere uma grande mudança em relação ao ano passado.

A escuderia postou um vídeo da reação deles ao serem apresentados ao carro e a pintura de 2022 nesta quarta-feira (9).

Latifi respondeu: "Isso é diferente... novo. Acho que usei essa palavra no ano passado, mas acho que se aplica mais a este ano. Está muito legal, na verdade. Acho que vai ficar legal sob as luzes e legal nas fotos."

Albon ficou igualmente impressionado, com seus comentários sobre qual nova cor estaria no carro além do tradicional azul e branco da Williams sendo 'censurados'.

"Eu gosto disso. Eu diria que é mais Williams", disse o tailandês. "É mais simples em termos de esquema de cores. Há um pouco de ***** [nova cor] nele. Eu gosto da ***** nele."

O canadense acrescentou: "Há uma nova cor envolvida aqui, da qual sou fã. Acho que destaca algumas características muito legais no carro. É um padrão um pouco diferente também, do que normalmente usamos."

Enquanto a Williams tradicionalmente corria com as cores azul e branco, o design do ano passado apresentava toques de amarelo – e diferentes tons de azul na proteção do motor.

A escuderia vem de uma temporada mais encorajadora em 2021, onde saiu do fundo do mundial de construtores e terminou em oitavo na classificação graças aos pontos de Latifi e George Russell.

O britânico deixou a equipe para se juntar à Mercedes em 2022 como companheiro de equipe de Lewis Hamilton, com Albon assumindo seu lugar depois de deixar o cargo de reserva da Red Bull na temporada passada.

