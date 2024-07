Os rumores no paddock estavam a todo vapor durante o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, com o mercado de pilotos pegando fogo e a Sky Sports relatando que mudanças no grid podem acontecer ainda neste ano, após a pausa de verão, com Esteban Ocon no centro das atenções.

Conforme relatamos, alguns jornais já estão informando que Ocon, que deixará a Alpine no final do ano para correr na Haas, e a contratação já é um fato, mas pode haver outra reviravolta na história.

Logan Sargeant, que vem sofrendo pressão na Williams há algum tempo, foi informado pelo chefe de equipe James Vowles há algumas corridas de que se esperava mais dele e que quase certamente seria substituído até 2025, no máximo, mas não é inconcebível que uma mudança possa acontecer já neste ano.

Anteriormente, havia rumores de que Andrea Kimi Antonelli seria o sucessor de Sargeant, mas desde então Carlos Sainz tem sido o nome mais mencionado, mas o espanhol parece estar novamente em alta, devido à má forma de Sergio Pérez na Red Bull.

No entanto, de acordo com o repórter da Sky Sports, Ted Kravitz, as relações entre a Alpine e Ocon já azedaram a tal ponto que a Williams já o procurou, e o francês pode estar na equipe de Grove já nas férias de verão.

De acordo com Kravitz, a vaga na equipe francesa seria preenchida por Jack Doohan, que tem recebido um papel de destaque desde a saída de Ocon, e teria até o final do ano para provar ao chefe de equipe Bruno Famin - e a Flavio Briatore - que a fé da marca francesa em seu talento vale a pena.

HAMILTON VOLTA AO TOPO: Lewis ERRA ao trocar MERCEDES por FERRARI? Lando JOGOU FORA P1? Pérez 'FORA'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!