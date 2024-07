Sergio Perez está sob mais pressão do que nunca para se recuperar de uma série desastrosa de corridas se quiser manter seu lugar na Red Bull na Fórmula 1.

Com o chefe da equipe, Christian Horner, dizendo que é "insustentável" para o mexicano continuar com o mesmo desempenho atual, nossos redatores analisam os possíveis candidatos para substituí-lo caso ele perca a liderança.

É hora de promover Tsunoda

O mundo da F1 tende a subestimar Yuki Tsunoda - e isso é mais um fato do que uma opinião.

Essa imagem do cara gritador que xinga o tempo todo - que não reflete em nada quem ele é agora - ofusca muito do que ele conquistou, não apenas desde seu primeiro ano na F1, mas desde o momento em que se mudou para a Europa.

Aprender o idioma e adaptar-se a um novo ambiente e cultura é um grande desafio por si só, e Tsunoda combinou isso com alguns desempenhos incríveis em categorias juniores. E foi sua velocidade bruta que compensou muito durante o período em que ele não conseguia nem mesmo se comunicar adequadamente com seus engenheiros.

O que precisa ser reconhecido agora é o quanto Tsunoda trabalhou desde então para chegar ao nível em que se encontra agora em todas as áreas, seja na condição física, na compreensão do carro e na configuração - e foi isso que deixou a maior impressão naqueles que trabalham com ele em Faenza. Houve momentos em que ele literalmente aparecia na fábrica todos os dias entre as corridas.

Apesar de todos os vídeos engraçados nas mídias sociais - incluindo um em que os pilotos falam sobre como sonham em ganhar o título e, em seguida, corta para uma imagem enganosa de Tsunoda dizendo que quer abrir um restaurante - ele demonstrou muita determinação - e isso resultou em um avanço de qualidade este ano.

Ele tem sido o mais rápido dos dois pilotos da VCARB na maior parte da temporada até agora; está em seu quarto ano na F1; tem experiência e a velocidade ainda está lá, então por que não recompensar isso com uma promoção?

A Red Bull já fez coisas mais loucas no passado, promovendo Daniil Kvyat e Pierre Gasly apenas um ano e meio após suas respectivas estreias na F1, ou Alex Albon após apenas seis meses. Para mim, Tsunoda está muito mais preparado do que eles.

Sim, ainda há algumas arestas a serem corrigidas - e isso se mostra de vez em quando neste ano. Mas, dos quatro pilotos da Red Bull, ele é claramente o segundo melhor agora. Então, por que não? É difícil imaginar que ele seja pior do que o que Perez está mostrando agora. -- Oleg Karpov

A Red Bull deveria esvaziar os bolsos e contratar Piastri

Se a Red Bull quer mesmo contratar um competidor pronto para disputar o título, então deveria esquecer Tsunoda, Liam Lawson e Daniel Ricciardo e ir à falência para contratar Oscar Piastri.

O australiano tem contrato com a McLaren até 2026, mas, como vimos na F1, tudo tem um preço - e vale a pena pagar por esse.

Piastri ofereceria à Red Bull um companheiro para Max Verstappen que não oferecia muitos problemas no lado técnico, mas que possui velocidade suficiente para manter o holandês em seu jogo, sem qualquer problema.

Para mim, Piastri tem sido um dos destaques dos últimos 18 meses, fazendo seu trabalho e apresentando resultados sólidos com pouquíssimos erros individuais, ao contrário de seu companheiro de equipe, Lando Norris.

Ainda com apenas 23 anos, Piastri se encaixaria perfeitamente no ambiente da Red Bull e receberia a versão completa do ex-piloto da Red Bull, Mark Webber, que atua como seu empresário. Não haveria surpresas negativas.

Se isso parece um rompimento com o programa de jovens pilotos da Red Bull, é porque ele já havia sido rompido quando a empresa contratou o homem que agora está querendo ser substituído.

A Red Bull sabe tudo o que precisa saber sobre os outros candidatos dessa lista, enquanto o júri ainda não decidiu sobre seu outro jovem piloto, Isack Hadjar, apesar de ele liderar a F2.

Chegou a hora de a Red Bull cortar o peso morto e deixar para trás a aposta em Pérez, escolhendo alguém que possa realmente dar conta do recado de forma consistente, além de alguém com potencial para conquistar o título no futuro. Pode custar à Red Bull uma boa quantia para comprá-lo de seu contrato com a McLaren, mas valeria a pena no final. -- Ben Hunt

Lawson está pronto para os holofotes

A Red Bull parece ter finalmente se dado conta do risco de deixar Pérez como companheiro de equipe de Verstappen, agora que está travando batalhas reais e regulares por vitórias na F1.

Ao testar Liam Lawson em um dia de filmagem em Silverstone na quinta-feira (11), a equipe pode resolver esse problema e a dúvida criada desde a rápida promoção de Verstappen, de um ploto júnior que comete muitos erros.

Tudo o que a Red Bull precisa fazer é promover Lawson diretamente para a equipe principal. Seria um grande desafio, dado o brilho e a expectativa em relação a um carro como o RB20, mas seria uma oportunidade igualmente grande para o neozelandês. Ao marcar pontos enquanto substituía o lesionado Daniel Ricciardo no ano passado, Lawson já mostrou que pode lidar com pressão e expectativa.

Pular a etapa RB também resolve o problema da formação da equipe júnior da Red Bull. Tsunoda está consolidado ali, aparentemente sem esperança de avançar, já que a Red Bull não acredita em sua capacidade de lidar com a pressão - especialmente a gerada pelo confronto com Verstappen.

Mas o futuro de Ricciardo é muito menos certo, com essa mudança dando-lhe estabilidade e mantendo os patrocinadores de primeira linha que a Red Bull estava tão interessada em atrair que levou à criação de um dos piores nomes de equipe da história da F1.

Em última análise, a Red Bull quer que a RB teste os juniores. Lawson já mostrou que pode passar por essa avaliação quando era da AlphaTauri, e colocá-lo no lugar de Perez daria à RB mais tempo - para Lawson e Ricciardo afundarem ou nadarem, respectivamente, e para o muito mais jovem e inexperiente Arvid Lindblad brilhar nas categorias inferiores. -- Alex Kalinauckas

Sainz é a escolha segura

Os acontecimentos das últimas semanas destacaram a necessidade da Red Bull de ter um companheiro de equipe o mais forte possível para Verstappen. Alguém rápido, tecnicamente talentoso, experiente, um vencedor de corridas comprovado e alguém que possa lidar com a pressão de trabalhar para uma equipe de ponta. Quem poderia ser esse alguém na lista atual de nomes livres? Pois bem, Carlos Sainz.

Os desempenhos confiáveis de Sainz ao lado de Charles Leclerc na Ferrari, e especialmente suas excelentes vitórias em Cingapura e Melbourne, elevaram seu perfil nos últimos 18 meses. Isso fez com que sua iminente saída da Ferrari fosse bastante dura, e sua hesitação em escolher entre Williams, Audi e Alpine sugere que ele também mantém a esperança de que a porta de entrada para uma equipe vencedora de corridas, como a Red Bull ou a Mercedes, ainda possa se abrir novamente.

Verstappen-Sainz não se deram muito bem na primeira vez em que estiveram juntos na Toro Rosso, em parte devido à política de bastidores e as pessoas ao redor dos pilotos, especialmente do holandês, que criou o que Helmut Marko chamou de relacionamento "tóxico".

Isso pode muito bem ser uma grande parte do motivo pelo qual a Red Bull deixou Sainz de lado quando ele se tornou disponível, mas se não der certo com Perez, talvez seja necessário reconsiderar isso, considerando as outras opções que estão na mesa.

Ricciardo foi trazido de volta como um plano B e, embora tenha apresentado desempenhos muito mais sólidos nas últimas corridas, é difícil ver Christian Horner dar uma reviravolta em um piloto considerado para ser cortado. Querendo ou não, o homem forte da Red Bull não confia em Tsunoda o suficiente para ser empurrado para a cadeira de alta pressão da Red Bull. Lawson tem apenas algumas participações em GPs em seu currículo, portanto, colocá-lo diretamente na Red Bull também não faz muito sentido.

Portanto, se a Red Bull quer mesmo ter dois pilotos de alto nível ajudando a equipe a manter seus títulos de construtores, talvez tenha que encontrar uma maneira de fazer Sainz trabalhar. Após a mais recente briga entre Horner e Jos, pai de Verstappen, na Áustria, a questão é se a equipe pode criar um ambiente mais estável para que isso dê certo desta vez. -- Filip Cleeren

Substituir Pérez por... Pérez

Espere, espere um pouco. Estamos sugerindo seriamente que a Red Bull deveria ficar com o seu azarado e fraco desempenho? Neste artigo, sim, e mostraremos nossa lógica.

O automobilismo é uma disciplina famosa por não ser sentimental, especialmente quando se trata dos pilotos que pertencem a um fabricante de bebidas enlatadas carregadas de cafeína e com sabor ambíguo.

Christian Horner e Helmut Marko são igualmente culpados por considerarem os pilotos descartáveis; em vez de apoiá-los quando os tempos ficam difíceis, eles são descartados ao menor sinal de problema. Basta perguntar a Daniil Kvyat, Jaime Alguersuari, Sebastien Buemi, Nyck de Vries, Jean-Eric Vergne, Pierre Gasly, Alex Albon, Sebastien Bourdais e outros.

Pérez já passou pela mesma perda repentina de forma pós-Miami antes, perdendo seu ritmo no ano passado no mesmo ponto do calendário. As ideias que foram apresentadas anteriormente incluem o desenvolvimento do carro se distanciando dele, uma derrota que abalou sua confiança imposta por Max Verstappen, Mercúrio retrógrado, entrar em um lugar com o pé esquerdo... mas, evidentemente, nem a Red Bull nem Pérez realmente entenderam isso. E isso é uma falha da Red Bull, pois ela não conseguiu ajudar Pérez a superar sua situação difícil em 2023 até o final do ano e está considerando abandoná-lo agora.

Perez, como piloto, não é tão ruim assim. É claro que ele é responsável pela maior diferença de média de performance em relação a um companheiro de equipe desde o elenco rotativo de companheiros de equipe de Michael Schumacher em 1994-95, mas grande parte disso está diretamente relacionada a esses declínios misteriosos.

E ele conseguiu se recuperar no final do ano passado, portanto, isso deve ser reversível. No entanto, algo criou essa situação novamente, e a Red Bull está ocupada entregando as medidas de Pérez ao coveiro em vez de encontrar uma solução.

A Red Bull tomou a decisão de prorrogar o contrato de Pérez no início deste ano, aparentemente em uma tentativa de acalmá-lo, mas isso não funcionou. Nesse caso, a equipe não entendeu bem a questão e, no mínimo, deve a ele a conclusão da temporada.

E se nenhuma das partes conseguir encontrar uma maneira de colocar o piloto nascido em Guadalajara em forma e em ação novamente, talvez seja a hora de se separar - mas, por enquanto, não há motivo para mudar, a menos que a Red Bull realmente tenha tentado de tudo para que Pérez se sinta confortável. E, dado seu histórico com os pilotos, é de se duvidar que isso tenha acontecido. -- Jake Boxall-Legge

