A Aston Martin anunciou que o ex-diretor técnico de chassis da Ferrari, Enrico Cardile, se juntará à equipe britânica como diretor técnico a partir da temporada 2025 da Fórmula 1.

Apenas 24 horas depois que a Ferrari finalmente confirmou que Cardile estava de saída, com a notícia durante o GP da Grã-Bretanha de que a Aston Martin havia contratado seus serviços, o momento de sua mudança e sua nova função foram agora revelados.

Cardile vai passar por um período de quarentena antes de assumir seu novo cargo em 2025 para ajudar a impulsionar o projeto da Aston Martin.

Falando sobre sua nova fase, Cardile disse: "Estou ansioso para me juntar à Aston Martin. A ambição e o desejo são claros, e é uma oportunidade única fazer parte dessa jornada. Este é um desafio pessoal e profissional e estou ansioso para trabalhar com a equipe para trazer sucesso a esta marca icônica".

A chegada de Cardile acontece uma semana após a Aston Martin anunciar que Andy Cowell, ex-chefe de motores da Mercedes, se junta à operação como CEO do Grupo.

A equipe de Silverstone também é a favorita para garantir Adrian Newey, da Red Bull, que atualmente avalia seu futuro, com expectativa de que sua decisão seja anunciada em setembro.

O presidente executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, disse que a chegada de Cardile é uma boa notícia para a equipe, prometendo ao italiano tudo o que ele precisa para realizar o trabalho.

"Gostaria de dar as boas-vindas a Enrico na Aston Martin , pois queremos reforçar a equipe de liderança técnica antes das mudanças significativas no regulamento em 2026", disse ele. "Estou entusiasmado por continuarmos a atrair talentos de classe para nossa equipe. Enrico compartilha minha motivação de ser bem-sucedido na F1 e terá todos os recursos à sua disposição para realizar essa ambição".

"Juntamente com Andy Cowell, que assumirá o cargo de CEO do Grupo em outubro, e nossos chefes atuais, estamos criando uma equipe formidável".

