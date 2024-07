F1: O plano da Ferrari para chegar ao topo em 2025 com Hamilton

Enrico Cardile teve sua saída confirmada da Ferrari na Fórmula 1 após 20 anos. Porém, a equipe não está completamente despreparada para mudanças. O chefe Frédéric Vasseur está projetando o time do futuro, com o novo diretor técnico não sendo Loic Serra, mas sim um "Mister X", que será revelado apenas após as férias de verão.

O italiano teve sua saída confirmada da Ferrari nesta segunda (08) após 20 anos, com a função sendo assumida interinamente por Vasseur. No domingo, o chefe havia garantido que ele seguia regularmente em seu cargo, para manter uma pretensa estabilidade que só ele deve acreditar agora.

A saída do engenheiro de 55 anos certamente não é uma surpresa. O Motorsport.com havia antecipado o interesse de Lawrence Stroll em maio por Cardile, considerado a pessoa certa para organizar o grupo de trabalho técnico na nova sede da equipe, que está em fase de conclusão, e para trazer o know-how da Ferrari em relação ao carro de 2026 e à nova unidade de potência.

Enrico Cardile, Diretor Técnico de Chassis da Ferrari Foto de: Ferrari

Cardile, um engenheiro com formação em aerodinâmica, não é um projetista de F1, mas é considerado um organizador competente do departamento técnico. Sua saída da Ferrari, embora só tenha sido oficializada ontem, não pode ser considerada uma surpresa.

Pelo contrário. Há quem tenha lido no gesto de Vasseur de assumir também o lado técnico uma surpresa, uma perplexidade. Tudo bobagem. A sensação, ao contrário, é que o plano que o francês tem na cabeça há algum tempo finalmente está sendo colocado em ação: a definição de uma Ferrari de acordo com seus desejos e os do presidente John Elkann.

É verdade que Cardile esteve trabalhando até o fim e é verdade que ele tem que assumir a responsabilidade pelo SF-24 que vive um declínio, mas é igualmente verdade que o cenário do chefe prevê um projeto diferente com novos rostos que entrarão em ação imediatamente após as férias de verão.

Seria fácil pensar que a solução para todos os problemas poderia ser Adrian Newey, mas o inglês não parece muito interessado em ir para Maranello. Houve quem se gabasse de que o inglês já havia assinado contrato. É muito mais provável que ele deixe a opção assinada expirar no final do mês, embora os emissários de John Elkann a tenham relançado financeiramente.

Adrian Newey: ele irá para Maranello ou para a Aston Martin? Foto de: Alexander Trienitz

Newey quer ser um espírito livre, um consultor externo sem as restrições da presença diária no departamento de corridas. Estar presente quando necessário para a definição de um novo carro, mas depois se afastar e seguir os inúmeros interesses que desenvolveu ao longo dos anos.

Vasseur, portanto, assumiu a função de diretor técnico interino para não confiar o trabalho a alguém que já está lá. Está claro que ele está esperando que alguém seja liberado para assumir o cargo. Trata-se de um "Mister X", pois não será Loic Serra, o francês que chegará em 1º de outubro vindo da Mercedes, juntamente com Jerome D'Ambrosio, o belga que se tornará vice-diretor da equipe.

Loic Serra, chefe de engenharia de desempenho de chassi da Ferrari, Jerome d'Ambrosio, vice-diretor de equipe da Ferrari Foto de: Ferrari

Serra será o chefe da engenharia de desempenho do chassi, reportando-se diretamente ao novo diretor técnico "Mister X", supervisionando várias áreas, como desenvolvimento de pista, aerodinâmica e desempenho. Lewis Hamilton "sinalizou" alguns nomes e não é certo que todos eles venham da Mercedes, um sinal de que não será apenas o DT. Nesse meio tempo, ela trouxe da Red Bull Cedric Sambardier para Maranello no início do mês, um francês especialista em compostos que também teve experiência na Sauber.

E Vasseur nunca admitirá isso, mas toda a atenção já está voltada para o projeto da Ferrari para Lewis Hamilton. Ela não é chamada pelo seu número de projeto, 677, mas pelo nome do vencedor de Silverstone que a pilotará no próximo ano.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Erik Junius

Já antecipamos que será um carro completamente novo em comparação com o SF-24: a suspensão dianteira pull-rod e o chassi serão refeitos não apenas para ter ligações diferentes para a cinemática, mas também para configurar uma distribuição de peso diferente, com uma carenagem que moverá o cockpit mais para trás, para ter uma distância maior entre a roda dianteira e os sidepods, seguindo um esquema caro à lá Red Bull e McLaren.

E o SF-24? O revés com os desenvolvimentos que estrearam na Espanha foi um grande golpe: a Ferrari perdeu competitividade desde Mônaco, caindo de principal concorrente da Red Bull para quarta força, ultrapassada até pela Mercedes.

Carlos Sainz, após a decepção de Silverstone, explicou que os técnicos da Ferrari entenderam onde colocar as mãos, então a esperança é que haja uma correção de curso de um carro que, de repente, não pode ter se tornado um desastre. Hungria e Singapura são pontos focais no calendário, porque são pistas que, pelo menos no papel, devem dar ao SF-24 a esperança de um retorno.

Serão feitas tentativas para salvar o que puder ser salvo, já que o orçamento de desenvolvimento desse carro já foi gasto e não se quer desviar os recursos destinados ao "carro de Lewis". Nesse contexto, portanto, também é possível entender o momento de desânimo de Charles Leclerc: o monegasco entrou em uma espiral descendente da qual só ele pode escapar.

Ele precisa acreditar em seu potencial e em sua capacidade de vencer Hamilton no próximo ano. Vasseur, um grande amigo do monegasco, não está fornecendo o apoio humano de que Charles pode precisar. Pelo menos não parece ser um problema ou uma prioridade atual, porque há claramente cenários mais urgentes a serem construídos.

Em uma Ferrari que está mudando discretamente de pele, há várias figuras técnicas que começaram a enviar currículos por aí...

