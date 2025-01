O chefe de equipe da Williams, James Vowles, espera que sua formação de 2025, com Carlos Sainz e Alex Albon, traga a liderança necessária para sua equipe de Fórmula 1 e ajudá-la a sair da atual situação.

A WIlliams conseguiu uma grande contratação ao trazer Sainz em um acordo plurianual depois que o espanhol perdeu sua vaga na Ferrari para Lewis Hamilton.

Com Sainz e Albon, a Williams indiscutivelmente elevou o nível com sua formação de pilotos depois de terminar em nono lugar na classificação dos construtores em 2024, mas sua chegada se encaixa nos ambiciosos planos de reforma de Vowles e do proprietário da equipe, Dorilton, para levar a equipe para a frente do grid nas próximas temporadas.

Assim como Albon, Sainz tem a reputação de ser um 'membro do time' e Vowles está apostando na natureza "apolítica" do espanhol e também do britânico para ajudar a trazer a honestidade e a liderança necessárias para a equipe, à medida que ela tenta sair da parte de trás do grid.

"Um dos elementos que são ótimos com Carlos e Alex é que nenhum dos dois tem qualquer política, eles não têm um osso político, eles só querem que o carro seja rápido e querem ter o melhor desempenho possível dentro desse ambiente", disse Vowles ao Motorsport.com.

James Vowles, diretor de equipe da Williams Racing, na coletiva de imprensa dos representantes da equipe Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ambos conhecem os desafios de 2025, mas o verdadeiro ponto crucial é olhar para o que teremos em 2026 juntos. Portanto, o que eu espero são percepções sobre onde somos fortes durante a semana, sobre o que eu já acredito e o que Alex já acredita".

"O que eu espero é uma liderança que, com apenas algumas palavras, seja capaz de conduzir a equipe na direção certa à medida que avançamos como organização".

"O que eu espero é uma pessoa que me dê tudo de si no início de qualquer corrida, porque estamos aqui para fazer com que esta equipe seja bem-sucedida".

Vowles diz que Albon incentivou ativamente a equipe a fechar o acordo com Sainz, com o piloto anglo-tailandês gostando do desafio de enfrentá-lo como companheiro de equipe e, ao mesmo tempo, reconhecendo a experiência e o conhecimento de engenharia que o ex-Ferrari, McLaren e Renault trará para a Grove.

"O que eu adoro no Alex é que ele é um líder", explicou Vowles. "Quando as coisas ficam difíceis, ele avança, independentemente das circunstâncias, e eleva a equipe de volta à força emocional. Foi ele quem nos incentivou a levar Carlos para a sede, porque ele não se preocupa com um desafio, ele quer que sejamos bem-sucedidos".

Alex Albon, da Williams Racing, posa em frente aos colegas para uma foto de grupo da equipe Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ele também teve um ano frustrante. Refletindo sobre tudo isso, Alex é o piloto que eu sei que ele pode ser e acho que no próximo ano ele vai reiniciar, começar de novo e será forte desde o início'.

Com Albon enfrentando seu companheiro de equipe mais difícil até agora na Williams, Vowles não está muito preocupado com a possibilidade de a dupla disputar o mesmo pedaço de asfalto enquanto a equipe estiver em sua atual posição inferior.

"O que vejo em Carlos é que ele luta muito? Sim. Mas é limpo? Também sim. É uma corrida muito limpa. Eles não estão fazendo isso batendo as rodas dos carros uns dos outros. Eles estão fazendo isso porque, se um deles for mais rápido que o outro, eles podem correr".

"E nós também estamos nessa situação. Minha regra sempre foi a de que é justo correr. Não há problema algum em correr, mas vocês não irão bater uns nos outros, não se empurrem para fora da pista. Faça isso como um esportista, faça isso de forma limpa, respeitando a marca que está representando".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Quando olho para [Sainz e Charles Leclerc], houve um pouco de conversa fiada pelo rádio nas últimas corridas. Isso é normal. Um piloto sempre ficará frustrado com o que está acontecendo. Mas, desde que você crie o ambiente certo para que eles saibam que é assim que podemos competir uns com os outros..."

"E haverá momentos em que eu direi que não é possível. Precisamos trazer esse resultado para casa. Porque o resultado é mais importante do que a posição de chegada de cada um. Essa é uma situação muito diferente para se lidar".

"Mas se você tem dois pilotos se esforçando, é normal que você esteja tirando o máximo proveito deles. O que é ótimo em Carlos é que, apesar de seu futuro ser diferente do que é hoje, você está vendo Carlos lutar por tudo. E esse é um dos pontos fortes que ele tem", conclui.

Biógrafo de Senna É SINCERO sobre SÉRIE DA NETFLIX e conta VERDADES de PIQUET, Prost e GALISTEU/Xuxa

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!