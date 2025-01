Flavio Briatore, polêmico ex-chefe de equipe e que hoje é consultor da Renault/Alpine na Fórmula 1, não está preocupado com os rumores de que a marca francesa poderia se retirar completamente da categoria.

Há anos, especula-se se a Renault, em algum momento, deixará completamente a F1. Esses rumores foram alimentados no ano passado, quando a empresa francesa decidiu pelo menos descartar seu próprio programa de motores.

A partir de 2026, a equipe de trabalho, que tem competido sob o nome de Alpine desde 2021, correrá com motores de clientes da Mercedes. De acordo com Briatore, que retornou a equipe francesa em 2024, não há planos de vender toda a escuderia.

"Eu não entendo essa especulação", afirma Briatore em uma entrevista à auto motor und sport e revela: "As mesmas perguntas sempre foram feitas desde que entrei na Renault. Quando ganhamos o título do campeonato mundial em 2005 e 2006, me perguntaram se a Renault queria continuar na Fórmula 1".

Briatore já foi chefe de equipe nas décadas de 1990 e 2000, que a escuderia ainda se chamava Benetton em seus primórdios e, depois, Renault. "A verdade é que: Sempre recebi da Renault o que eu precisava para o trabalho", disse o italiano.

"Eles apreciam o fato de eu ser cuidadoso com o dinheiro deles. Acredito em eficiência. É por isso que agora estou economizando dinheiro em todas as áreas que não tornam meu carro mais rápido".

"Os franceses querem vencer. Não venceremos com nosso motor. É simples assim", explica ele de forma pragmática, enfatizando: "Se quisermos vencer, temos que abrir mão das áreas em que não somos competitivos".

Para ele, o motor Mercedes significa que "no futuro teremos um problema a menos para nos preocupar", enfatiza, acrescentando que não vê problema de imagem se a Alpine-Renault não vencer no futuro, mas a Alpine-Mercedes vencer.

"A McLaren se torna campeã mundial com um motor Mercedes. Quantas vezes você já leu ou ouviu que a McLaren-Mercedes se tornou campeã mundial? Eu nunca li", diz Briatore, que faz outra comparação: "Haas é Haas e não Haas-Ferrari".

O italiano explica que há razões puramente esportivas para não depender mais dos motores próprios da Renault a partir de 2026. Essa medida não é um sinal de que toda a equipe de Fórmula 1 será vendida no futuro.

Historicamente, pelo menos, os rumores da saída da Renault não são completamente infundados, pois a equipe francesa já deixou a categoria duas vezes com sua própria equipe de trabalho.

A primeira saída ocorreu após a temporada de 1985, antes de retornarem oficialmente em 2002, após comprarem a equipe da Benetton. Em 2010, eles saíram parcialmente para dar lugar para parceria com a Lotus, antes de comprar a equipe de volta para a temporada de 2016 e, finalmente, renomeá-la como Alpine em 2021.

