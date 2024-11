Franco Colapinto sofreu um grave acidente durante a classificação em Las Vegas. O piloto da Fórmula 1 precisou ser levado para o centro médico para maiores avaliações e James Vowles confirmou que a batida teve a força de 50G.

Após o incidente, Vowles também revelou que o piloto já havia recebido alta médica após as primeiras avaliações e que a Williams correria contra o tempo para consertar o desafiante antes da corrida em poucas horas.

O piloto argentino havia sido o oitavo colocado no último treino livre e depois ficou em nono no Q1 dos treinos classificatórios, então ele enfrentou o Q2 como um sério candidato a avançar para a fase final da sessão.

Colapinto começou a sessão de Q2 com uma volta de 1m33s749 que o colocou parcialmente entre os dez primeiros, mas foi caindo na classificação com o passar dos minutos finais.

Depois, quando enfrentou sua última volta de tudo ou nada para voltar ao top 10, Colapinto perdeu alguns décimos no primeiro stint, mas começou a ganhar ritmo no resto do circuito e estava se preparando para o Q3 até seu acidente.

A roda dianteira esquerda do carro do argentino bateu no muro interno na entrada da curva 16, o que fez com que ele batesse violentamente contra o muro externo, onde ocorreu o forte impacto.

Após a forte batida, o piloto saiu do carro por conta própria, mas foi levado para o centro médico para avaliações antes de ser liberado para voltar ao hotel.

Entretanto, como a colisão foi superior a 50G, a Williams disse que a participação do piloto de 21 anos na corrida de Las Vegas está em dúvida por enquanto.

Importante lembrar que essa batida complica ainda mais a vida da Williams após incidentes no México e Brasil, que fizeram a equipe correr completamente contra o tempo para se preparar e conseguir competir o GP de Las Vegas.

Vowles disse na quinta-feira, após o treino, que havia pedido a Colapinto e Alexander Albom para irem com calma nas sessões, já que a situação das peças da Williams estava longe de ser ideal em meio à série de incidentes.

Mas, diante da magnitude do impacto de Colapinto, o chefe da Williams emitiu uma mensagem na qual deixou claro que o mais importante para ele no momento é a saúde de seu piloto.

"Como todos devem saber, Franco sofreu um grande acidente no Q2 quando estava em uma volta muito boa", começou o britânico.

"O impacto foi de mais de 50G, o que é grave em qualquer mundo. Ele foi para o centro médico e já recebeu alta. Agora ele está de volta ao seu hotel, descansando durante a noite. Ele será avaliado amanhã e será determinado se ele está apto a correr ou não".

"Enquanto isso, seu carro está sendo consertado. O chassi está sendo trocado e estamos nos certificando de que ele esteja pronto para o caso de Franco estar apto a correr amanhã".

"O que eu digo é o seguinte: a saúde dele é a prioridade acima de tudo. A fibra de carbono pode ser consertada, o metal e os carros podem ser fabricados novamente, mas a saúde dos indivíduos não pode, nessa circunstância".

"Voltaremos amanhã quando tivermos mais notícias. Agora temos trabalho a fazer durante a noite", concluiu Vowles.

