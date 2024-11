Durante todas as primeiras sessões, a Red Bull pareceu ter problemas de ritmo após cometer um erro com a asa traseira de seus carros para o GP de Las Vegas. Os taurinos ficaram atrás dos rivais na Fórmula 1 nas retas durante todos os treinos.

Dados do GPS mostram que a equipe foi 7km/h mais lenta nas retas do que, especialmente, a Mercedes e McLaren. Esse cenário 'assustador' fez com que o time se concentrasse em trabalhar nas modificações para melhorar o desempenho da asa traseira.

Durante a classificação, Max Verstappen observou que a diferença de velocidade máxima havia diminuído significativamente. No entanto, o holandês disse que o RB20 ainda está atrás de seus rivais em termos de desempenho devido à falta de um design de asa traseira específico para baixa resistência.

Verstappen disse que a decisão da Red Bull de não projetar uma asa traseira específica de baixa resistência devido a restrições orçamentárias colocou a equipe em desvantagem em circuitos de alta velocidade, como Las Vegas e Monza.

"Optamos por não fazer uma asa para aqui, portanto não temos uma asa para aqui. A asa que estamos usando já é de 2022, porque nunca pensamos que estaríamos correndo com um downforce tão baixo".

"Você escolhe suas prioridades por causa do limite de orçamento e foi assim que fizemos".

"Gostaríamos de ter uma asa de tamanho menor, com menor downforce, ou gostaríamos que ela fosse mais eficiente. Isso é algo que analisaremos no futuro, mas só há mais um ano com essas regras e não sei se faz sentido fazer alguma coisa".

"Parece que estamos desperdiçando dois fins de semana de corrida porque você está perdendo muito tempo nas retas por não construir asas. Obviamente, a asa que escolhemos não é boa para esta pista, mas não temos uma asa traseira diferente".

Para a largada, Lando Norris, principal rival do tricampeão, está logo atrás do holandês e parece ter mais ritmo do corrida, apesar de uma classificação não tão boa. Esse é um ponto que Verstappen nota e sabe que precisará manter sua performance perfeita.

"Podemos ver que Lando está atrás de mim, mas é difícil dizer o quão rápido eles serão na corrida. Eles [McLaren] tiveram problemas com o ritmo de corrida ontem, mas tenho certeza de que mudaram algumas coisas. Vamos ver amanhã", respondeu ele.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

