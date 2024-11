A Mercedes não era uma das favoritas para cravar a pole no GP de Las Vegas, mas, depois de liderar os treinos classificatórios e mostrar um ritmo completamente inesperado, George Russell ocupará a posição mais desejada da largada na Fórmula 1.

Esse feito era inesperado, uma vez que a equipe de Brackley estava completamente ausente nas corridas desde que venceu duas etapas consecutivas antes da pausa de agosto. Agora, os ânimos seguem altos.

Após cravar a melhor volta, Russell confessou que não esperava nem um pouco conseguir a pole, mas estava determinado a forçar o carro ao máximo para conseguir dar tudo de si antes da bandeira quadriculada.

"Sinceramente, eu não esperava, é incrível estar de volta à pole position. Fomos muito rápidos durante todo o fim de semana e eu sabia que, na última volta do Q3, seria aquela que contaria", explicou o britânico.

"Não importa o que tenha acontecido antes, eu tive um susto na minha primeira tentativa e tive que trocar a asa dianteira, então, em um determinado momento, pensei que não conseguiríamos chegar à bandeira [e fazer a volta final]".

"Estou muito feliz, porém, precisamos nos aprofundar um pouco mais para entender por que fomos tão rápidos neste fim de semana, porque foi uma verdadeira surpresa", continuou George, que marcou a quarta pole position de sua carreira.

"Às vezes, é preciso colocar tudo na mesa, e eu me senti confiante em mim mesmo. Eu sabia que, se fizesse uma volta limpa, seria o suficiente para garantir a primeira fila, então conseguir a pole position é incrível, mas, no final das contas, tivemos uma boa qualificação recentemente e agora precisamos transformar isso em uma vitória".

