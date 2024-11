Franco Colapinto sofreu um forte acidente durante o Q2 da classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1 e virou dúvida para a corrida de domingo.

Cerca de uma hora após o término da sessão, a Williams emitiu um comunicado atualizando o estado de saúde do piloto, que sofreu um impacto de mais de 50G.

"Durante a classificação, Franco sofreu um impacto significativo de mais de 50G, exigindo um exame médico. Um impacto dessa magnitude é obviamente significativo e sério, portanto ele precisará ser avaliado novamente amanhã antes de sabermos se ele está apto a correr.

"A saúde de Franco é a única coisa que importa e estamos felizes que ele esteja bem. Informaremos mais desenvolvimentos quando pudermos."

Esse é o segundo GP seguido em que o argentino sofre um acidente impressionante e deixa o carro praticamente destruído. Durante o GP de São Paulo, Colapinto também se acidentou e causou um enorme prejuízo à Williams - que precisou reconstruir os dois carros, uma vez que Alex Albon também bateu.

Agora, a equipe terá que correr contra o tempo para reconstruir o monoposto de Franco a tempo dele largar neste domingo, caso seja liberado pelos médicos.

