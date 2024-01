Wilson Fittipaldi Jr. continua internado na UTI do Hospital Prevent Senior do Itaim, em São Paulo, mas teve um dia "promissor" em sua recuperação. A lenda do automobilismo brasileiro e mundial teve uma parada cardíaca no último dia 25 de dezembro, após engasgar-se com um pedaço de carne no almoço de Natal e de seu aniversário de 80 anos. Na ocasião, depois de ficar praticamente 12 minutos sem pulsação, Wilsinho teve que entrar em coma induzido, além de ser intubado.

Leia também: Fórmula 1 Wilsinho Fittipaldi tem parada cardíaca e segue internado em São Paulo

O Motorsport.com apurou que, nesta quinta-feira (4), a equipe médica que cuida do ex-piloto realizou um exame de ressonância magnética cerebral para averiguação de possíveis lesões neurológicas, que já podem ser observadas após 10 dias do ocorrido. Esta é a maior preocupação neste momento. Segundo as pessoas consultadas pela reportagem, não há indícios de lesões cerebrais, o que é uma boa notícia.

Além disso, Wilsinho, que vem sendo colocado e tirado de sedação por conta de estratégia da equipe médica, já abriu os olhos firmemente quando acordado, além de mexer as pernas espontaneamente.

Outro ponto positivo são as vitórias contra infecções hospitalares, muito comuns nestes quadros. A primeira batalha contra uma infecção, ocasionada após a parada cardíaca, já foi vencida. A segunda, adquirida nos últimos dias, também já está sendo superada.

Apesar das boas notícias, o quadro geral de Wilson Fittipaldi Jr. ainda é considerado “muito delicado”, segundo um dos consultados, apesar de o dia ser considerado "promissor". Nos próximos dias, o monitoramento continua mediante mais exames, como eletroencefalograma e tomografia computadorizada, tudo em prol da evolução do quadro de Wilsinho. O Motorsport.com segue acompanhando o caso.

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #263 – Max mais incomodado? Briga pela P2 acirrada? O que esperar da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!