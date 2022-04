Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, fez diversas críticas ao ex-diretor de provas da Fórmula 1 Michael Masi, afirmando que o australiano havia se tornado "um risco" para o esporte devido ao fato de não ouvir críticas.

Masi foi removido da função de diretor no começo do ano, devido à forma como lidou com o procedimento de safety car e a relargada no GP de Abu Dhabi do ano passado, que culminou com o título de Max Verstappen em cima de Lewis Hamilton.

Entre os erros destacados pela FIA estão a direção de prova permitir que apenas alguns retardatários recuperassem a volta, além da decisão de realizar a relargada imediatamente, sem esperar a volta extra determinada pelo regulamento.

Desde aquele dia, Wolff deixou claro sua irritação com os acontecimentos, destacando que não tinha intenção alguma de falar com Masi sobre aquilo.

Em entrevista à Associated Press no GP da Austrália, Wolff revelou seus reais sentimentos sobre a persona de Masi e como até tentou a ajudar o australiano durante um almoço antes da final em Abu Dhabi.

"É interessante, porque eu almocei com Masi na quarta antes da corrida, e disse a ele 'Quero te dizer algo, sem ser condescendente: você precisa aceitar as críticas e desenvolver a partir delas'. Lewis faz isso todos os dias, mas você é o cara que sempre parece saber mais que os outros", revelou.

"Não era uma questão de tentar influenciá-lo, mas sim dar meu feedback honesto de que ele não deveria bloquear opiniões externas simplesmente falando que elas estavam erradas".

Wolff disse que mesmo os pilotos não gostavam do modo como Masi lidavam com eles, e que outros nomes importantes no esporte não eram fãs do diretor de provas.

"Você ouvia dos pilotos como que as reuniões eram conduzidas [por Masi] e alguns diziam que eram tratados de forma desrespeitosa por ele. Teve ainda um promotor de uma das corridas do Oriente Médio que disse que ficou aliviado ao ver Masi fora, porque recebia muito abuso dele".

"Ele era imune a qualquer feedback e mesmo hoje ele ainda não refletiu direito sobre o fato de ter feito algo errado".

"Ele virou um risco para o esporte, porque todos seguiam falando sobre Abu Dhabi e o diretor de provas. O diretor de provas não deve ser alguém que está na boca das pessoas, mas sim alguém que faz o seu trabalho e que garante que a corrida seja realizada dentro do regulamento.

Em contraste às críticas feitas à Masi, Wolff elogiou o trabalho que o novo diretor de provas, Niels Wittch, vem fazendo neste começo de ano. Só questionou a cruzada do alemão contra o uso de acessórios pelos pilotos.

"Ele vem comandando as primeiras corridas de forma respeitosa, sólida e sem colocar um pé fora do lugar. Mas essa batalha [dos acessórios] é algo que ele precisa ter nesse estágio? Porém, se esse for o seu maior erro como diretor de provas, aceito isso mil vezes".

