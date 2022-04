Carregar reprodutor de áudio

Após o quarto lugar no GP da Austrália de Fórmula 1, Lewis Hamilton revelou que terá uma série de reuniões virtuais com os chefes da Mercedes nesta semana para discutir melhorias para o W13 que, em sua visão, são necessárias "agora".

Com a Mercedes ainda lutando para superar o porpoising que afeta o W13 desde a pré-temporada, Hamilton quer que a equipe não perca nenhum minuto tentando descobrir como é possível progredir.

Por enquanto, a boa taxa de resultados vem mantendo a Mercedes viva na luta pelo título, mas Hamilton está ciente de que a equipe não pode seguir contando com os azares dos rivais para entregar resultados.

Ele tem claro que a Mercedes não pode esperar duas ou três corridas por um pacote de atualização e é por isso que ele terá uma série de reuniões nesta semana com pessoas-chave dentro da equipe e parceiros estratégicos para ver o que pode ser feito.

"Há muito trabalho, e naturalmente teremos muitas reuniões", disse Hamilton sobre os planos antes da corrida em Ímola. "Farei várias reuniões pelo Zoom, com patrocinadores e nossos chefes, tentando animá-los. Temos algumas atualizações que precisam ser feitas. E precisamos do apoio de todos nisso, então vou garantir que não deixaremos nada para trás".

"Estou fazendo de tudo para garantir que a fome de sucesso esteja ali e que estamos maximizando todos os momentos".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton está ciente de que reduzir o porpoising é algo que compromete o ritmo da Mercedes, e é por isso que ele sente que há mais velocidade a ser descoberta no carro que a equipe souber superar o fenômeno.

"Estou indo atrás do pessoal no túnel de vento, de aerodinâmica, olhando para todas as áreas. Há performance a ser obtida em áreas que sabemos. E precisamos disso agora. Não daqui a duas ou três corridas. Todos sabemos como equipe que precisamos manter a moral alta".

Apesar da Mercedes estar em segundo no Mundial de Construtores e George Russell na vice-liderança entre os pilotos, a diferença de ritmo para Ferrari e Red Bull é óbvia. E enquanto reduzir isso não será fácil, Hamilton mantém a esperança de que a equipe tem janela para melhorar com esse carro em comparação aos já equilibrados F1-75 e RB18.

"Prefiro manter o otimismo. Há 20 corridas pela frente. Se você pensar realisticamente, com o modo que o esporte segue em termos do desenvolvimento de todos, as equipes de ponta tendem a desenvolver em um ritmo similar. Esse será o caso com o carro novo? Quem sabe?".

"Eu realmente espero que possamos entrar na luta logo. Mas com cada melhoria, Ferrari e Red Bull devem dar passos similares, então não será fácil. Sim, a diferença é grande agora. Mas há um longo caminho pela frente".

