Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, minimizou a sugestão de Lewis Hamilton de que comissários da Fórmula 1 tem 'lado' em suas tomadas de decisão. O heptacampeão fez a alegação nos testes de Barcelona, dizendo que alguns indivíduos viajam com "certas pessoas" com quem tem amizade, e sugerindo que um relacionamento próximo pode ter um impacto nas decisões.

O sistema de comissários não foi abordado pelo novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, em sua recente declaração sobre mudanças na forma como o esporte é arbitrado.

Embora insistindo que não acredite que os comissários mostraram um viés, Wolff disse que a chave era ter consistência.

"Acho que precisamos de profissionalismo na sala de direção", disse ele. "Não acho que haja uma parcialidade consciente, para ser honesto, [eles são] pessoas inteligentes. O mais importante é sempre que falamos sobre isso, precisa ter um padrão."

"Isso é o que merecemos, é é o que todos esperam. Acho que há algumas pessoas muito boas sobre as quais podemos construir. O mais importante, e todos nós falamos sobre isso no ano passado, foi o tema da inconsistência."

"E não deve haver muito espaço para interpretar as regras [de forma diferente]. As regras são as regras. Acho que como tudo está sendo reestruturado, tenho fé em Mohammed que, daqui para frente, otimizaremos todas essas estruturas."

Christian Horner, Team Principal Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que as regras deixam muito espaço para interpretação pelo controle de corrida e pelos comissários, especialmente em áreas controversas, como limites de pista.

"Acho que muitos problemas têm a ver com os próprios regulamentos, porque você tem diretrizes muito complicadas que permitem ser interpretadas", disse ele. "Creio que os limites do circuito são óbvios, em qualquer outro esporte que esteja sobre uma linha branca, você está fora."

"E você tem uma situação como a que temos atualmente, onde algumas curvas, tudo bem, outras não. Acho que para os fãs, mesmo para as equipes e para os pilotos, é confuso. Então, o que você precisa é de regras claras, que sejam então mais fáceis de policiar."

Horner concordou com a sugestão de Wolff de que os comissários não mostraram parcialidade e disse que confiava que Ben Sulayem garantiria que o sistema se tornasse mais eficaz.

"Agora, todos nós fomos alvo de decisões que nos deixaram descontentes. Eu concordo com Toto que não acho que haja um viés intencional. Não tenho conhecimento de ninguém viajando com pilotos para corridas."

"E em Mohammed, temos um novo presidente que busca reforçar a estrutura e trazer o equivalente a um VAR. É algo que as principais equipes têm à sua disposição."

"Acho que dar uma infraestrutura melhor para decisões mais claras com regulamentos mais claros é algo que deve ser buscado, mas certamente não acho que tenha havido alguma parcialidade dos comissários durante as últimas temporadas."

Mercedes e Red Bull DISCORDAM sobre Ferrari, que tem ESTRATÉGIA diferente de rivais nos TESTES da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: