Fernando Alonso e Esteban Ocon tiveram uma semana abaixo do esperado na pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, antes que o último dia fosse interrompido por um problema hidráulico. Mas a Alpine afirmou que a não utilização do DRS e saídas do carro com tanque cheio esconderam o passo adiante que a equipe acredita que tenha dado.

Mesmo com a Alpine não chegando próximo do topo da tabela de classificação, a equipe acredita que uma série de fatores significa que o real potencial do carro não chegou a ser exibido. Um ponto chave, segundo o time francês, foi a decisão de não usar o DRS, o que vale aproximadamente 0s7 por volta.

E pouco após encontrar o que consideraram um bom ajuste do carro na última manhã, ajudando Alonso a fazer seu melhor tempo do teste, o programa da Alpine foi encurtado por um problema hidráulico, que causou um incêndio.

O diretor esportivo, Alan Permane, disse que o DRS e o combustível automaticamente aumentaram os tempos de volta, mas reconheceu que a realidade é que a equipe teve uma semana melhor do que a impressão que ficou.

"Não quero parecer como se estivesse criando desculpas, e não estou dizendo que vamos sair e bater Mercedes e Red Bull, mas acho que estamos em uma posição descente. A volta de Fernando na última manhã, mesmo sendo uma única volta, é comparável à de Verstappen, mesmo que ele tenha usado o DRS".

"Se você olhar para o GPS, o que podemos fazer através do sistema da FIA, as marcas são quase idênticas exceto nas retas, onde perdemos muito tempo. Fernando está super feliz com o carro. Encontramos coisas significativas no ajuste ao longo da noite e acalmamos a traseira do carro".

"Se ele tivesse outro C3 naquele momento, seria três ou quatro décimos melhor, e aí ficaríamos bem, bem próximos. Não quero dizer que tudo está bem e que estamos tranquilos. Claro, temos preocupações. Mas não é como se estivéssemos no fundo".

"Minha sensação é que estamos mais próximos do pessoal da frente do que no final do ano passado".

Marshals assist as Fernando Alonso, Alpine A522, stops with technical issues as smoke rises from the car Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A Alpine optou por não usar o DRS ainda no primeiro dia de testes, motivado por preocupações sobre as cargas aerodinâmicas sob alta velocidade. A equipe diz que não tem preocupações,. com isso sendo resolvido antes da pré-temporada no Bahrein.

"Era apenas algo no carro que não nos deixou confortáveis. Serei honesto, tem a ver com velocidade máxima e com as cargas. Foi apenas cautela. Não é que não poderíamos fazer ou que estávamos preocupados que algo poderia acontecer ou quebrar".

"Pensamos que era melhor não correr riscos. Vamos usar essa semana para quilometragem e iremos para o Bahrein com tudo. É uma pena, porque é um grande ganho de performance, sete décimos por volta. Mas é como estamos".

