A Red Bull garantiu o futuro de mais um membro importante de sua equipe de Fórmula 1, com o engenheiro-chefe Paul Monaghan renovando com o time austríaco, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Com uma série de contratos de membros-chave da equipe prestes a expirarem, a Red Bull está passando pelo processo de tentar reforçar o pessoal para a próxima era de categoria, que começa em 2026, evitando um desmonte.

A necessidade de se mexer foi ainda mais acentuada pela decisão do chefe técnico Adrian Newey de deixar a equipe, com sua saída marcada para o primeiro trimestre do próximo ano. Vários nomes importantes da Red Bull já tinham seu futuro definido, com o diretor técnico Pierre Wache assinando um novo contrato plurianual no começo do ano, em meio ao interesse de equipes rivais, como a Ferrari.

A equipe de Milton Keynes também garantiu recentemente o futuro de seu chefe de aerodinâmica, Enrico Balbo, e do chefe de engenharia de performance, Ben Waterhouse.

Fontes revelaram que Monaghan, que está na equipe desde que ela assumiu a entrada da Jaguar no início da temporada de 2005, fechou um novo contrato que o manterá na equipe a longo prazo.

Lando Norris, McLaren, 2ª posição, Paul Monaghan, engenheiro-chefe, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3ª posição, no pódio Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Um dos próximos contratos a ser resolvido é o do diretor esportivo Jonathan Wheatley, que tem procurado oportunidades em outras equipes, mas parece cada vez mais provável que permaneça na Red Bull.

O movimento da Red Bull para manter sua equipe técnica e de pista vem em meio a planos para garantir que a equipe seja robusta o suficiente para continuar com seu sucesso, apesar da saída de Newey.

A decisão da lenda do design da F1 de deixar a equipe significa que ele agora foi transferido para responsabilidades não técnicas na equipe, com Wache afirmando que a equipe está bem preparada para um futuro sem ele.

Falando no GP de Ímola do último fim de semana, Wache disse: "Antes, era um esforço de equipe entregar esse carro e não é uma pessoa que entrega esse carro.

"Estamos preparados para trabalhar como uma equipe para entregar um carro, mesmo que uma pessoa saia. É uma pena, ainda mais com esse tipo de pessoa, como Adrian, que é importante, mas estávamos preparados para isso, com certeza. Acho que isso é algo que temos que provar neste ano e no próximo".

SEXTA-LIVRE: LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #283 - A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!