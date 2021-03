Chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff fez elogios ao piloto espanhol Fernando Alonso, que volta ao grid da categoria em 2021 com a Alpine, e comentou as situações de Red Bull, Aston Martin e Ferrari na elite do esporte a motor mundial.

Em entrevista à revista alemã Speedweek, o dirigente falou sobre algumas coisas para ficar de olho na temporada que está prestes a começar e destacou tanto o bicampeão mundial quanto os times rivais.

“O interessante será a comparação do jovens talentos com os mais veteranos. Fernando [Alonso] é um dos pilotos com mais talento e também um dos mais lutadores. Alonso vai querer demonstrar que ainda pode ir bem, tenho certeza de que fará isso”, disse Wolff.

Sobre a ameaça imposta por Red Bull e Aston Martin, o chefe da Mercedes se mostrou cauteloso. "Eles tiveram carros incríveis no ano passado e as principais características estarão no início deste ano também", argumentou ao site Auto Week.

"A mudança no assoalho, do qual basicamente uma parte deve ser cortada, é decisiva do ponto de vista técnico. Isso nos forçou a repensar todo o conceito. Portanto, não podemos descartar que a RBR ou a Aston venham com uma solução melhor", explicou

O austríaco também analisou a Ferrari: “Será interessante ver como Carlos Sainz se sai ao lado de Charles Leclerc. Eles serão mais fortes e têm de melhorar mesmo. Também sofreram com um chassi fraco, então suponho que colocarão fim a estes erros”, seguiu ao Speedweek.

Além disso, Wolff comentou sobre o alemão Mick Schumacher, que fará sua estreia na F1 em 2021 como titular da Haas e integra a academia de pilotos da Ferrari. “É preciso deixá-lo tranquilo", ponderou o chefe da Mercedes.

"Ele vai ter um ano de aprendizado pela frente. Sem dúvida, será um grande ativo para a Fórmula 1, mas há de se dar tempo para que se adapte a este novo mundo”, completou o dirigente.

