O chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, explicou por que Sebastian Vettel ainda não foi capaz de testar carro da equipe na preparação para a temporada de 2021 da Fórmula 1.

Embora as escuderias da categoria não possam testar livremente os modelos atuais, elas podem testar carros com pelo menos dois anos, como a Ferrari fez com Carlos Sainz a fim de permitir que o espanhol se acostume a trabalhar com a equipe Maranello antes de guiar o novo carro.

No entanto, isso não vai acontecer com a Aston Martin e Vettel, que se junta ao time de Silverstone após seis temporadas com a Ferrari.

"Alugamos nossos motores e caixas de câmbio. Não os possuímos. Temos que devolvê-los após a temporada", disse Szafnauer em entrevista à agência alemã Auto Motor Und Sport.

"É por isso que não temos um carro velho com capacidade de pista para fornecer (para Sebastian Vettel)."

Isso significa que o tetracampeão mundial não poderá se familiarizar com o carro de corrida de sua nova equipe até o teste oficial da pré-temporada, quando então terá apenas um dia e meio assumindo o cockpit no Bahrein.

Nessa situação, tudo o que pode ser feito na fábrica é bem-vindo, mas nem isso está sendo fácil atualmente.

“O plano é que ele venha nos ver (na sede da equipe na Inglaterra) novamente antes dos testes”, disse o chefe da Aston Martin antes de esclarecer: “tudo depende de como eles irão permitir que você viaje”.

Além disso, a escuderia britânica ainda precisa adaptar seu simulador aos padrões atuais "para que (Vettel) possa conduzir as especificações de desenvolvimento mais recentes", acrescentou Szafnauer.

Terceiro lugar, a grande meta da Aston Martin

No ano passado a equipe, então conhecida como Racing Point, somou pontos em 16 das 17 corridas do campeonato, mas falhou algumas vezes em maximizar seu próprio potencial e terminou em quarto lugar na competição de construtores.

Szafnauer disse que este ano deve ser diferente: "Precisamos de mais consistência quando se trata de marcar pontos. Se conseguirmos, podemos terminar em terceiro. Esse deve ser nosso objetivo realista”, finalizou.

