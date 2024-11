A Mercedes está bastante apagada nos últimos fins de semana, tendo problemas para continuar em um ritmo mais competitivo. Porém, George Russell conseguiu brilhar em Las Vegas ao assumir a pole position para a corrida que abre a última rodada tripla da Fórmula 1.

Na sexta-feira, Toto Wolff brincou que o W15 era "campeão quando a pista está suja". No entanto, o chefe da equipe prefere manter os pés no chão ao defender que o ritmo não deve ser o mesmo quando o traçado estiver devidamente emborrachado.

Na sexta-feira, quando, no traçado gelado e ainda muito sujo, o carro pareceu ter ganhado vida, permitindo que Lewis Hamilton liderasse as duas sessões de treinos, com Russell no top 3.

De qualquer forma, a Mercedes fez algo que não fazia desde o GP de Portugal de 2020: conquistou o topo na classificação após três sessões de treinos livres. Em entrevista à Sky, Wolff brincou dizendo que algumas corridas deveriam ser transferidas para outra temporada:

"O inverno parece nos agradar, fomos bem na chuva e no frio em Silverstone e Spa e agora em Las Vegas, perto da meia-noite. Nosso carro ganha vida quando o asfalto não está pegajoso e a temperatura está baixa. É bom ver isso neste fim de semana".

"Obviamente, tudo é relativo, o feedback dos nossos pilotos é que o carro é bom de dirigir, enquanto todos os outros estão reclamando da falta de aderência. Mas, no geral, devemos trabalhar para que o carro funcione em todas as pistas".

"Não assisti às simulações de corrida, mas [Charles] Leclerc me pareceu o mais rápido no segundo treino livre nos estágios longos. Será importante não deixar os pneus muito granulados e, em seguida, aproveitar isso. Acho que todas as equipes de ponta podem vencer a corrida".

Wolff também falou sobre o desempenho de Lewis Hamilton, que teve um ritmo igualmente promissor durante todo o fim de semana, mas cometeu um erro em suas duas voltas rápidas no Q3 e largará da 10ª posição no domingo.

"Sim, parece que ele cometeu um erro. Mas ele foi o mais rápido no Q2 e o carro estava bom, então temos que analisar o que aconteceu. Teria sido bom ter nossos dois carros na primeira fila..."

