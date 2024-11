F1: Marko define foco em tetra de Verstappen no GP de Las Vegas

Helmut Marko parece já ter jogado a toalha e desistiu de qualquer possibilidade da Red Bull virar o jogo e retomar a ponta na tabela de construtores da Fórmula 1. Agora, restando três corridas no calendário, o conselheiro dos taurinos mantém o foco apenas no quarto campeonato de Max Verstappen.

Após as sessões de treino e classificação, Marko admitiu que o time deve focar em maximizar o desempenho de Verstappen, que largará como quinto colocado para o GP de Las Vegas, logo a frente de Lando Norris, enquanto Sergio Pérez é apenas o 16°.

"A classificação foi muito disputada", disse Marko. "Tivemos duas grandes surpresas: Pierre Gasly [em terceiro] e Yuki Tsunoda [em sétimo]".

"Max cometeu um pequeno erro na curva 9 e perdeu de 0,2 a 0,3 segundos. Caso contrário, teria sido possível ficar em segundo ou terceiro lugar, e esse era o resultado máximo que esperávamos de qualquer maneira".

Verstappen, que está 62 pontos à frente do segundo colocado no campeonato, Norris, tem a possibilidade de declarar seu quarto título consecutivo neste fim de semana. No entanto, precisa garantir três pontos a mais que o britânico.

Marko disse que a meta da equipe é garantir o campeonato em Vegas, mas ressaltou que tudo é possível na corrida.

"Acho que a corrida será um pouco diferente, será fácil cometer erros", disse o consultor da Red Bull. "Se a temperatura cair ainda mais, o problema de desgaste dos pneus pode acontecer novamente. Portanto, tudo é possível".

"Mas estamos à frente de Norris, então, desse ponto de vista, está tudo bem. Nossa estratégia é terminar em uma posição que garanta o campeonato [de Verstappen]. Mas se você conhece Max, ele não se importa com essas considerações táticas quando vê uma chance de progredir".

Futuro de Pérez em xeque após mais uma eliminação no Q1

Pérez será apenas o 16° para o GP de Las Vegas, mais uma vez não fazendo nenhum papel em ajudar o companheiro de equipe na busca pelo quarto título e, muito menos, ajudando o time a superar a Ferrari e a McLaren pelo campeonato de construtores.

Marko já deixou claro que a permanência do mexicano não é certa para 2025 e, assim como Christian Horner, chefe da Red Bull, ele sabe que uma decisão será tomada após o GP de Abu Dhabi, que fecha o ano.

"Depois de Abu Dhabi, vamos analisar todas as possibilidades e depois decidiremos. Portanto, não estou dizendo que haja risco disso, mas vamos analisar as opções e tomar uma decisão".

RUSSELL BRILHA, BATE SAINZ E É POLE, com GASLY 3º! Max supera Norris e PÉREZ DEFINHA EM VEGAS

