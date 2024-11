George Russell terá a pole position no GP de Las Vegas, no entanto, Carlos Sainz está logo atrás e tem um objetivo claríssimo antes de deixar a Ferrari ao fim da temporada de 2024 da Fórmula 1: vencer mais uma corrida.

A Mercedes mostrou um ritmo inesperado no traçado norte-americano, mas o espanhol está confiante de que a Ferrari conseguirá um bom desempenho na corrida noturna - o que poderia render mais uma vitória antes de sua despedida oficial.

"Acho que amanhã vamos realmente lutar pela vitória com a Mercedes. Acho que eles venceram três corridas seguidas no meio da temporada e sempre que colocam tudo junto são muito, muito rápidos, os mais rápidos, como mostraram hoje".

"Acho que definitivamente lutaremos com George. Se Pierre [Gasly] conseguir manter esses tempos de volta, podemos brigar com ele também".

"É claro que temos Charles [Leclerc], que larga em quarto, e Max [Verstappen], que larga em quinto. Se você olhar para Max, com mais downforce, ele pode cuidar melhor dos pneus e, de repente, pode estar na briga".

"Acho que estamos lutando com muitos carros e essa é a beleza da F1 hoje. Começamos essas sessões de qualificação sabendo que quatro equipes poderiam estar lutando pela pole position".

"Há quatro equipes que podem vencer amanhã se juntarem tudo e acho que isso é ótimo para todos".

As quatro equipes que Sainz se referem são: Mercedes, Ferrari, Alpine, Red Bull e McLaren. Atualmente, a equipe francesa é apenas a sexta colocada após um pódio duplo inesperado no GP de São Paulo.

Enquanto isso, a McLaren e Ferrari estão focadas no topo da tabela de construtores, mantendo o campeonato aberto até, possivelmente, o fim da temporada. A Mercedes tenta recuperar a forma após diversas corridas apagados. Já a Red Bull enfrenta problemas por não ter uma aba traseira boa o suficiente para corridas tão exigentes quanto a de Las Vegas.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, parabeniza o homem da pole George Russell, Mercedes F1 W15 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

