Valtteri Bottas acredita que sua recente melhora nos resultados na Fórmula 1 foi ajudada pela definição de seu futuro na categoria. O finlandês passou grande parte do ano lutando para mostrar a seus chefes da Mercedes que merecia um novo acordo para 2022. No entanto, uma série de corridas frustrantes e a forma impressionante de George Russell fizeram com que a equipe optasse por não mantê-lo.

Em vez disso, ele garantiu uma mudança para a Alfa Romeo na próxima temporada e disse que conseguir esse acordo trouxe consigo uma diferença notável em sua abordagem.

Seu futuro foi anunciado antes do GP da Itália e Bottas foi o mais rápido na qualificação em Monza e venceu a corrida sprint, marcou pontos na Rússia apesar de uma penalidade no grid e largou da pole e triunfou na Turquia.

Nas últimas três corridas, ele marcou 51 pontos no total, o que está bem acima dos 36 de Max Verstappen e 35 de Lewis Hamilton.

Refletindo sobre por que atingiu a boa forma, o finlandês disse: "Bem, eu sempre tive confiança, mas é bom ter uma vitória e o lembrete de que você pode ganhar corridas. Para ser honesto, após a Itália tenho me sentido muito relaxado em qualquer caso e fui capaz de me concentrar apenas em pilotar, e com certeza isso ajuda."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora Bottas não vá ficar com a Mercedes na próxima temporada, ele disse que a atitude de sua equipe continua a mesma de antes e que não foi impedido de participar de nenhuma reunião técnica.

"Acho que a escuderia tem estado bem, nada mudou realmente", comentou o piloto. "Tudo está normal e o time tem um bom espírito no geral. Estamos muito motivados para o resto do ano e trabalhando duro como sempre."

"Estou nas mesmas reuniões dos últimos cinco anos. Se há outras, não sei sobre elas. Então para mim está tudo normal", acrescentou.

Os chefes da Mercedes têm elogiado muito o desempenho recente de Bottas. Toto Wolff não o descartou de mais vitórias no restante da temporada.

"Pode não ser o último nesta temporada,” explicou Wolff após a Turquia. “O que ele entregou [na Turquia] foi inacreditável. Ele largou com facilidade da pole, arrancou, foi o homem mais rápido em pista, o melhor em termos de gestão de pneus, manteve-se sempre sob controle, fez a volta mais rápida.

"Ele pode desempenhar um papel vital no campeonato de construtores, mas também apoiando Lewis, porque o desempenho de Valtteri impediu Max de marcar mais oito pontos", completou.

