Toto Wolff diz que não houve “obstáculos” nas negociações com Lewis Hamilton sobre um novo contrato para disputar a próxima temporadas da Fórmula 1 com a Mercedes e citou “boas conversas” até agora.

O heptacampeão mundial assinou um contrato de um ano em fevereiro para cobrir o campeonato de 2021, levando a dúvidas sobre seu futuro a partir de 2022.

No entanto, Hamilton deu poucos sinais de considerar se aposentar da F1 ou deixar a equipe alemã e revelou na quinta-feira que as discussões sobre renovação estavam em andamento e que foram "positivas".

O chefe da escuderia, Toto Wolff, disse à Sky Sports F1 disse que as conversas estavam indo bem e que ele não previa nenhum entrave: Muito tranquilo. Estamos discutindo e não há nenhum obstáculo. Acho que se trata apenas de acordos e algo que leva alguns dias a mais.

Na quinta-feira, o britânico falou sobre o quanto gostou de trabalhar com o atual companheiro de equipe Valtteri Bottas e que não “necessariamente viu que isso precisa mudar”.

O contrato do finlandês também expira no fim do ano e seu futuro é motivo de especulação diária, já que a Mercedes considera promover George Russell em seu time principal como um substituto.

Questionado se o piloto seria um ponto de discussão nas negociações de contrato, Wolff respondeu: “Não, nunca debatemos as preferências e nem sobre a escalação. Isso não é algo que faz parte do pensamento dele.”

“Quando falamos sobre isso, não há nada que não compartilhemos com ele, é transparente. E com Valtteri e George também, não quero ter nenhuma agenda oculta. Precisamos avaliar a situação para o futuro. Bottas teve alguns fins de semana realmente bons, mas também outros ruins. Só precisamos minimizá-los."

“Tomaremos uma decisão", reforçou Wolff. "Seja qual for, a pessoa que está envolvida nisso ouvirá primeiro.”

F1 2021: Treinos agitados para GP da Estíria, com VERSTAPPEN à frente; veja análise | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.