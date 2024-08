O CEO da Mercedes, Toto Wolff, acreditava que tinha a "possibilidade" de contratar Max Verstappen para 2025 e manteve conversas, durante a pausa de agosto da Fórmula 1, com a equipe de gestão do tricampeão, mas aproxima-se de contratar Andrea Kimi Antonelli para 2025.

Em meio às disputas de poder anteriores que criaram um ambiente turbulento na Red Bull no início da temporada de 2024, houve muita especulação de que Verstappen poderia deixar a equipe de Milton Keynes no final do ano e se juntar à Mercedes.

Foi revelado que Verstappen tinha uma cláusula de rescisão em seu contrato que poderia ser ativada se Helmut Marko, então envolvido em uma disputa de poder com o diretor de equipe da Red Bull, Christian Horner, deixasse a equipe campeã. Esse caminho parecia ter sido fechado quando o futuro de Marko na equipe foi garantido até 2026.

Desde então, Wolff revelou que permaneceu em conversações com a equipe de gerenciamento de Verstappen - ou seja, seu pai Jos e o gerente Raymond Vermeulen - com discussões sobre o futuro ocorrendo durante a pausa. No entanto, as duas partes chegaram à conclusão de que Verstappen não se juntaria à Mercedes em 2025.

"Pensei durante todo o ano que havia uma janela ou que havia uma possibilidade. Não era zero", explicou Wolff.

"Ainda é um terreno bastante acidentado, e não apenas por razões de desempenho, mas também por causa de problemas interpessoais que todos nós conhecemos".

"A propósito, eu me dei bem com Jos durante toda a minha vida. Mas talvez por sermos um pouco parecidos. E é por isso que eu achava que a porta nunca estava completamente fechada".

"Quais eram as chances de isso acontecer? Talvez fossem 10 para 1. Nove para um. Mesmo assim, eu não queria desistir, mas então chegamos juntos à conclusão, durante o verão, de que não deveríamos esperar que algo acontecesse antes de nos comprometermos com 2025, mas vamos continuar nosso trabalho, Max na Red Bull e aqui na Mercedes, tomando nossas próprias decisões sobre os pilotos".

"E esse foi um tipo de pensamento conjunto", revelou.

Wolff sugeriu no início da temporada que "plantaria uma bananeira" para garantir os serviços de Verstappen, o que ele brincou que havia tentado durante agosto e teria "machucado o pulso", mas isso foi em meio a uma fase em que a Mercedes não tinha certeza de quem contratar para seu segundo assento, ao lado de George Russell.

Ele explicou que as conversas com Verstappen e sua equipe de gerenciamento foram diretas e que todas as partes estavam abertas em suas discussões em 2025. Com isso, ele não se importou com as especulações de que o caminho de Verstappen poderia ser o da Mercedes no futuro.

"O que eu gosto em Max, Raymond e Jos é que conversamos francamente. Não precisamos pressionar uns aos outros. Estamos nisso há muito tempo; já tomamos a decisão sobre os pilotos para o próximo ano. É nisso que nosso esforço total vai se concentrar", contou Wolff.

"Esperamos que essa seja a formação para 2026 e anos seguintes. Mas isso não fecha a porta para Max estar conosco em 26 ou mais, porque queremos manter todas as opções abertas da mesma forma que ele. Então, o que eu gostei em nossas conversas é que nunca há uma agenda oculta".

"De alguma forma, tenho essa sensação [de que os caminhos da Mercedes e de Verstappen se cruzarão]. Mas não sei quando isso poderá acontecer. Se será em 26, se será três anos depois, eu ainda não sei".

Wolff também parece ter deixado escapar que a equipe decidiu apostar na estrela em ascensão Andrea Kimi Antonelli para 2025, que deve pilotar para a equipe no TL1, no GP da Itália.

Antonelli, que completa 18 anos no domingo, é considerado o herdeiro aparente de Hamilton na Mercedes - e Wolff disse que ele e Russell formariam os planos de longo prazo da Mercedes.

"Em breve, confirmaremos quem está no segundo lugar. E o que eu também disse é que os dois pilotos que estão no carro têm nosso total apoio, 100%".

"E, portanto, estou entrando na temporada de 2025 com dois pilotos aos quais daremos todas as oportunidades de desempenho". "E é por isso que não quero falar sobre a formação de pilotos de 2026 nesse estágio, porque quero fazer com que funcione com George e Kimi. Agora está ficando interessante", conclui.

