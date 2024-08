Representantes da divisão de motores de Fórmula 1 da Renault, em Viry-Chatillon, pediram que a fabricante francesa repensasse os planos da Alpine de se tornar cliente das unidades de potência Mercedes, sugerindo que a decisão é uma "traição".

Como parte de um esforço para melhorar sua performance, a Alpine está pronta para virar uma equipe cliente da Mercedes a partir de 2026. Uma decisão final sobre o plano de motores e o futuro de sua sede em Viry deve ocorrer no dia 30 de setembro, com um estudo já encomendado pela Renault para transferir o foco do pessoal da F1 na fábrica francesa para o desenvolvimento de novas tecnologias.

No entanto, a divisão de motores da Renault já havia expressado seu descontentamento aos chefes e ao CEO da Renault, Luca de Meo, sobre a decisão de abandonar seu projeto de motores da F1, que existe desde 1977. Agora, os representantes agora tornaram públicas suas preocupações.

Uma declaração emitida pelo Conselho Social e Econômico dos funcionários da Alpine em Viry-Chatillon (Conseil Social et Economique), enviada ao Motorsport.com, destacou que a promessa técnica já demonstrada pelo motor de 2026 mais do que justificava a continuidade do projeto pela Renault.

O documento dizia: "A direção do Grupo planeja interromper o programa 2026 em Viry-Chatillon e optar por um fornecimento de motor, provavelmente da Mercedes".

"O motivo apresentado é uma economia direta significativa, trocando custos de desenvolvimento de US$ 120 milhões por US$ 17 milhões em fornecimento anual".

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

E acrescentou: "Não entendemos o que justifica matar essa entidade de elite que é o local de Viry-Chatillon e trair sua lenda e seu DNA enxertando um coração Mercedes em nosso [carro] Alpine de F1".

"O anúncio do fim do desenvolvimento e da produção de unidades de potência francesas para a Fórmula 1 é incompreensível".

"Não podemos aceitar que a Alpine e o Grupo Renault prejudiquem suas imagens, e é por isso que pedimos ao Sr. De Meo e ao seu conselho de administração que renunciem a essa decisão".

No extenso documento, o Conselho Econômico e Social descreveu como a Viry atingiu algumas metas agressivas de desenvolvimento com o novo motor - que, segundo ele, mostrou bom potencial durante os testes de dinamômetro.

"Mais de cem conceitos inovadores foram estudados, quase um terço dos quais demonstrou desempenho significativo na bancada de testes e deve ser introduzido no futuro motor Alpine: o AR26", afirmou.

"A meta era iniciar o primeiro motor Alpine 2026 no final do primeiro semestre de 2024, um ano e meio após a gênese do projeto".

"Em 26 de junho de 2024, o RE26A, nome dado à primeira versão 'de fábrica' do AR26, realizou sua primeira partida no banco de motores nº 6 em Viry-Chatillon, marcando assim um sucesso em termos do prazo almejado".

"Nesse primeiro motor, quase um terço dos conceitos de desempenho, previamente validados na bancada do sistema, ainda estão ausentes, planejados para serem introduzidos antes do final de 2024. No entanto, os primeiros resultados dos testes são promissores".

Luca de Meo, CEO, Grupo Renault Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

A declaração dizia que o motor de teste estava excedendo a potência de 400 kW durante suas primeiras horas de funcionamento, o que estava próximo do objetivo de desempenho estabelecido para a primeira corrida de 2026. Foi dito que ele tinha uma eficiência térmica de 48% e não havia sofrido nenhum problema grave de confiabilidade.

Também foi revelado que o motor era 12% mais curto do que a unidade de potência atual que a Alpine estava usando, o que oferecia "espaço significativo" para uma melhor integração do chassi. Além disso, ele estava abaixo do peso mínimo estabelecido nos regulamentos, o que significava que a Alpine poderia fazer uso de lastro.

A declaração acrescentou: "O RE26A é visto por todas as equipes de Viry-Chatillon como um grande sucesso, um motor bem nascido com um potencial claro, a um ano e meio da primeira corrida, para aumentar as ambições da equipe Alpine F1".

Embora a Renault tenha prometido transferir a atual equipe de motores de F1 de Viry para novos projetos, que poderiam incluir a tecnologia de células de hidrogênio, o Conselho acredita que isso não faz sentido.

"O plano de transformação do local, que deve ser definitivamente aprovado em 30 de setembro de 2024, consiste em migrar recursos para outros projetos liderados pela Alpine Racing (Endurance, Fórmula E, competição de clientes, motor de combustão a hidrogênio de um hipercarro, etc.) já saturados de pessoal, ou reclassificar a engenharia em projetos inovadores, supostamente úteis para a indústria de produção em massa, mas não definidos nesta fase".

"A inovação no setor automotivo hoje se concentra na química e na industrialização de baterias, 'veículos definidos por software' e direção autônoma. As habilidades da equipe da Viry não estão relacionadas a esses assuntos", conclui o comunicado.

A Alpine foi contatada para um comentário.

