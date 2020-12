Com a Ferrari se preparando para o desafio de reduzir seu número de funcionários em resposta à chegada do teto orçamentário, deseja redistribuir funcionários-chave para sua equipe cliente Haas.

A escuderia italiana já havia anunciado no início deste mês que Simone Resta, seu chefe de engenharia de chassis, se transferiria para a Haas em uma função ainda indefinida. Agora, a equipe de Maranello revelou que mais transferências devem ser concluídas em breve.

Uma fábrica separada está sendo montada perto das instalações da Ferrari, onde esse pessoal pode trabalhar exclusivamente para a Haas.

Mattia Binotto, chefe da equipe Ferrari, disse: "Essas pessoas estarão em Maranello, em um prédio completamente separado da Scuderia Ferrari. Eles não terão acesso ao prédio da Scuderia Ferrari. É separado e eles permanecerão lá."

Binotto disse que o relacionamento com a Haas continua nos termos de cliente como antes, já que deixou claro que não havia nenhuma sugestão de que eles compartilhassem ideias que pudessem desobedecer aos regulamentos.

"Para nós, eles são clientes. Alguns dos nossos integrantes irão se juntar à sua equipe e penso que é uma grande oportunidade para eles.”

“É uma grande oportunidade, porque acho que com isso, a Haas pode reforçar sua organização e a sua organização técnica.”

“É algo que era necessário para nós, porque tivemos que reduzir a nossa estrutura de hoje para cumprir as limitações do teto orçamentário.”

"Mas ainda assim a Haas é uma equipe totalmente independente, comparada à Ferrari. Não é uma equipe júnior e não estamos trocando informações além do que é possível no regulamento."

Binotto acrescentou que se sentiu muito mais confortável transferindo funcionários para a Haas, do que ter que deixá-los ir embora para que possam ser abocanhados por outras equipes.

“Se eu puder escolher e tiver que reduzir minha organização, certamente fico mais feliz em saber que esses caras estão se juntando à equipe Haas e reforçando-os, ao invés de simplesmente estarem no mercado e disponíveis para outras equipes. Essa é certamente a forma como encaramos as colaborações."

