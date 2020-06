Com as equipes se preparando para a primeira etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 na Áustria em 05 de julho, a Ferrari confirmou a realização de um teste com seus pilotos na pista de Mugello em 23 de junho.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel irão correr com o SF71-H, modelo da temporada de 2018, na pista que pode receber uma etapa da F1 ainda nesse ano.

Apesar da Ferrari ter planos iniciais de correr em Fiorano, a mudança para Mugello vem no momento que a possibilidade do GP no local aumentam. Caso a prova seja confirmada na data especulada, a pista seria a sede do 1000º GP da Ferrari na F1.

Outro fator que foi visto como determinante para a mudança é que Mugello tem elevações e outras características mais similares ao Red Bull Ring, em comparação com Fiorano.

Isso será bom não apenas para os pilotos adquirirem quilometragem antes da prova, mas também deve ajudar eles a se acostumar novamente com as demandas físicas de uma pista de alta.

Mais cedo nessa semana, a Ferrari acelerou o carro de 2020 em um passeio pelas ruas de Maranello, como forma de andar com o modelo que está parado desde a pré-temporada.

Até o momento, a Racing Point foi a única equipe a andar com o carro de 2020, em um teste em Silverstone nessa semana. Mercedes e Renault usaram seus modelos de 2018 para não ter limitação de quilometragem.

