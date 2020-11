Ferrari vê melhora como 'encorajadora' para passo adiante em 2021

Após um início complicado na temporada 2020 da Fórmula 1, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, acredita que a equipe vem melhorando sua forma e isso dá sinais encorajadores para uma progressão ainda maior em 2021.

Em 2020, o SF1000, carro da Ferrari, sofreu com problemas de chassi e aerodinâmica, além de uma perda considerável de potência no motor.

Por isso, a equipe lançou um ataque em duas frentes para buscar uma forma mais competitiva: refazer o motor na fábrica em Maranello e focar em mudanças menores no carro para lidar com as fraquezas aerodinâmicas.

Com o trabalho na fábrica ficando pronto apenas a partir da pré-temporada de 2021, as mudanças de aerodinâmica no SF1000 mostraram resultados nas etapas recentes, com a equipe voltando a lutar por pódio com mais frequência.

No GP da Turquia, a Ferrari teve seu melhor final de semana no ano, com o terceiro lugar de Sebastian Vettel e o quarto de Charles Leclerc significando que a equipe italiana foi a que mais pontuou na etapa.

Binotto, que acompanhou o GP direto de Maranello, acredita que a melhora na forma que a Ferrari apresentou recentemente prova que a equipe pode buscar um novo passo adiante em 2021 mesmo com o congelamento das regras.

"É obviamente muito importante ter a Ferrari indo bem no momento. Sabemos que o carro está melhor e, se vocês olharem as últimas provas, melhoramos a posição na corrida".

"Acho que o carro está mais consistente e mais rápido. Então é ótimo, pelo menos ter esses resultados, porque cria um otimismo para o próximo ano. É ótimo olhar adiante nesse momento".

"Em termos de posição no campeonato de construtores, a temporada ainda não acabou e isso é encorajador".

"As pessoas estão dando o seu melhor na fábrica para entender as fraquezas do carro e tentar resolvê-las. E na preparação para o próximo ano, esses resultados nos encorajam".

Mas apesar dos resultados na Turquia terem mostrado um ganho da Ferrari, a equipe segue cautelosa com a análise dos dados, por conta das condições adversas. A baixa aderência e a chova tornaram a corrida em algo bem diferente de um final de semana seco.

Vettel acredita que a Turquia colocou uma ênfase na habilidade do piloto em vez da qualidade do carro, mas em pista seca, a performance do modelo ganha importância novamente.

"A verdade é que assim você tem a habilidade de fazer a diferença, porque é muito escorregadio e no limite. Você ainda depende de acertar a temperatura dos pneus e o funcionamento do carro, mas você tem mais espaço para se expressar".

