Carregar reprodutor de áudio

Alonso ficou furioso depois que ele e seu rival da Mercedes se encontraramtocaram na Les Combes na primeira volta da corrida de Spa-Francorchamps, enquanto brigavam pelo segundo lugar. Depois de se adiantar na entrada para a primeira direita em Les Combes, Hamilton fechou a porta para Alonso, que não tinha para onde ir, e a dupla se chocou – com a Mercedes sendo lançada no ar.

Enquanto Alonso conseguiu continuar, o carro de Hamilton sofreu danos e, como resultado de uma suspeita de vazamento de água, ele foi aconselhado a abandonar.

Alonso estava longe de ficar impressionado com a direção de Hamilton, falou no rádio da equipe sobre a "falta de consciência" do britânico ao disputar posições com outros carros.

“Que idiota fechando a porta por fora”, disse Alonso. “Tivemos uma mega largada, mas esse cara só sabe pilotar quando larga em primeiro.”

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the remainder of the field at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora os comissários da FIA tenham investigado o incidente, eles consideraram que nenhum dos pilotos era culpado, pois foi atribuído a um tipo típico de acidente que pode acontecer na primeira volta, quando os carros disputam uma posição.

Um comunicado emitido pela FIA disse: “Os comissários revisaram as evidências em vídeo e determinaram que Alonso estava do lado de dentro na curva 5".

“As rodas dianteiras de Hamilton estavam à frente das de Alonso na entrada da curva. Alonso deslocou seu carro para dentro com os dois pneus do lado direito totalmente na zebra e até um pouco dentro da zebra".

“Em nenhum momento Alonso pareceu perder o controle ou sofrer understeer. Hamilton virou em direção ao apex da curva com Alonso ainda ao lado e a colisão ocorreu".

“Os comissários consideraram que este foi um incidente na primeira volta com muito movimento em relação a outros carros nas primeiras curvas e, portanto, não tomaram mais medidas”.

Hamilton foi mais tarde advertido por não comparecer ao centro médico imediatamente após o acidente.

A FIA disse: "Os comissários receberam um relatório do diretor de corrida de que o piloto Hamilton se recusou a visitar o Serviço Médico do Evento após seu acidente na volta 1".

"Esta não é a primeira vez nesta temporada que os pilotos (não Hamilton) inicialmente se recusaram a fazer um exame médico".

“Os comissários emitem um aviso neste caso, com um lembrete a todos os pilotos de que ações mais severas podem ser tomadas no futuro”.

F1 AO VIVO: Acompanhe o melhor debate pós-corrida da movimentada prova em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?