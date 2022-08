Carregar reprodutor de áudio

Após confirmar sua entrada na Fórmula 1 a partir do campeonato 2026 da categoria, a Audi explicou por que terá um projeto "completamente separado" da Porsche, outra empresa do grupo Volkswagen e que deve entrar na F1 na mesma temporada que a 'irmã'.

Ao passo que a Audi deve adquirir a Sauber e se tornar uma 'equipe de fábrica', com produção das unidades de potência em Neuburg, a Porsche deve ser fornecedora de motores da Red Bull e tocar sua operação de F1 nas instalações do time austríaco de energéticos em Milton Keynes, Inglaterra.

De todo modo, o fato é que a VW terá de 'bancar' duas operações de motores separadas na categoria, o que vai gerar custos maiores do que a companhia teria caso tivesse um projeto conjunto entre as marcas -- neste caso, uma operação de marketing seria necessária, para diferenciar as duas.

Em entrevista sobre a entrada da Audi na F1, o presidente da diretoria da marca, Markus Deusmann, disse que houve longas discussões na estrutura da companhia sobre compartilhar com a Porsche -- ou não -- alguns elementos do projeto.

"Mas nós decidimos que, já que as duas marcas têm muitos fãs e ambas têm características únicas, seria melhor fazermos tudo completamente separadas, em duas operações", explicou o dirigente da montadora de Ingolstadt.

"Tivemos uma série de razões. Teremos equipes diferentes e cada trem de força tem de ser desenhado especificamente para cada chassi (Audi/Sauber e Red Bull/Porsche). Por isso decidimos nos dividir, pois teremos chassis e trens de força completamente diferentes", ponderou.

Oliver Hoffmann, chefe de desenvolvimento técnico da Audi, complementou: "São operações completamente diferentes. E, antes de tudo, será realmente um desafio grande completar esse trabalho até 2026".

"Mas amamos desafios. Fomos capazes de desenvolver o carro para o Dakar, que também tem um regulamento complexo, em menos de um ano. Então, acho que seremos capazes de nos desenvolvermos até 2026."

