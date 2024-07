O recém-contratado piloto da Haas, Oliver Bearman, explicou sua escolha de número para correr na Fórmula 1, revelando ainda a história de uma mensagem de vídeo que Lewis Hamilton lhe enviou quando era criança.

O contrato de 2025 de Bearman com a Haas foi anunciado na quinta-feira, antes do GP da Grã-Bretanha, garantindo uma vaga em tempo integral na F1, depois de uma aparição especial na Arábia Saudita pela Ferrari.

Uma das principais escolhas que um novo piloto de F1 tem de fazer é escolher um número permanente - Bearman assumiu temporariamente o número 38 quando substituiu Sainz em Jeddah. Para o próximo ano, ele usará o #87, um número com o qual ele correu durante toda a sua carreira e que tem um significado especial para sua família.

"Vou usar o 87, está confirmado", explicou ele. "Não pude escolher meu número em Jeddah. E, antes de mais nada, mesmo que escolhesse, essa era a última de minhas preocupações! Ele [#87] é o número com o qual eu corri desde o início e é o número com o qual meu pai correu - porque eu nasci no dia oito de maio e meu irmão no dia sete de agosto".

"Portanto, 87 é o número preferido, e continuará sendo."

Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Embora Bearman tenha sido cotado para a Haas há algum tempo, ele disse que só recebeu o ok 0final após o GP da Áustria do último fim de semana.

"Honestamente, foi finalmente confirmado após o Red Bull Ring no domingo, porque na F1 até que você coloque uma caneta em um pedaço de papel, não é realmente oficial", disse ele. "Eu sabia que era para isso que estávamos trabalhando, e que estávamos chegando lá por um tempo. Mas nunca se pode comemorar cedo demais, porque a F1 é um mundo em rápida evolução, e você só é tão bom quanto sua última corrida".

"É claro que fiquei aliviado quando isso finalmente aconteceu, e compartilhei esse momento com meu empresário, que esteve comigo o tempo todo, e foi um momento bastante emocionante".

Bearman também disse que as reflexões sobre a jornada que fez para chegar à F1 o levaram a rever um vídeo que Hamilton lhe enviou há quase uma década.

Perguntado sobre correr ao lado de Hamilton no próximo ano, Bearman disse: "É uma loucura. E, na verdade, eu estava relembrando um vídeo dele em 2015 ou 16, dizendo "continue se esforçando, espero que você consiga chegar à F1 um dia. E aqui estou eu".

Lewis Hamilton, Equipe de F1 da Mercedes-AMG, Oliver Bearman, Scuderia Ferrari Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

"É uma loucura dividir a pista com esses caras que eu vejo correr. Até mesmo Fernando [Alonso], é algo muito especial, e é um momento de me beliscar, porque esses caras são, aos meus olhos, grandes estrelas e pessoas que eu admiro. E é incrível que eu compartilhe as pistas com eles".

Bearman disse que o vídeo de Hamilton surgiu por meio de um amigo de sua família.

"Acho que ele [Hamilton] conheceu uma das amigas da minha mãe ou algo assim, e ela o convidou para fazer um vídeo. Foi o dia mais incrível da minha vida. E então eu me lembrei disso ontem, vi o vídeo novamente e foi um momento engraçado".

