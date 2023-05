Após uma semana de pausa, a Fórmula 1 volta a acelerar, retornando ao Velho Continente para mais uma edição do GP da Emilia Romagna, em Ímola, que traz consigo mais um teste de formato de classificação.

Nos últimos anos, a F1 passou a adotar uma pegada mais verde, pensando na sustentabilidade do esporte e a neutralização das emissões de carbono. Essas medidas da categoria passam também pelos pneus, foco do teste deste fim de semana.

Na classificação deste sábado, o modelo de Q1 / Q2 / Q3 será mantido, com a mesma duração. A diferença está no uso dos pneus. No Q1, os pilotos poderão usar apenas pneus duros. No Q2, pneus médios. E somente no Q3 que os macios darão as caras.

O objetivo por trás deste teste é reduzir o número de jogos de pneus por fim de semana, de 13 para 11. O modelo será testado em mais uma etapa a ser definida em 2023, antes de ser avaliada para uma possível introdução integral em 2024.

Esta é a única mudança no fim de semana, com a programação mantendo sua estrutura tradicional de três treinos livres, quali e corrida.

Após um GP movimentado em Miami, Max Verstappen estendeu sua vantagem para Sergio Pérez no Mundial de Pilotos: 119 a 105. Fernando Alonso (75), Lewis Hamilton (56) e Carlos Sainz (44) completam o top 5.

Para além do teste da classificação, o fim de semana em Ímola é importante porque muitas equipes prometem grandes pacotes de atualização para a etapa. O destaque é a Mercedes, com a evolução do W14, enquanto a Ferrari trará a segunda parte de suas atualizações.

Após ficar de fora do GP de Miami, a Fórmula 2 retorna neste fim de semana para a quinta etapa da temporada. Theo Pourchaire assumiu a liderança do campeonato com 65 pontos, contra 62 de Fréderik Vesti, enquanto Ayumu Iwasa completa o top 3 com 58. Pódio em Baku, Enzo Fittipaldi somou importantes pontos e hoje é o 10º, com 32.

A Fórmula 3 também volta a correr neste fim de semana, cerca de um mês e meio após a passagem pela Austrália. Com duas vitórias em duas etapas, o Brasil está na liderança da categoria com Gabriel Bortoleto. O piloto da Trident tem 58 pontos, 20 a mais que o segundo colocado Grégoire Saucy. Dino Beganovic e Gabriele Mini dividem a terceira e quarta posições, com 28 cada.

Em uma temporada difícil, Caio Collet é o 13º na classificação, com oito pontos, conquistados com o pódio na corrida de abertura no Bahrein. Já Roberto Faria segue sem pontuar na sua temporada de estreia.

Confira a programação do GP da Emilia Romagna, sexta etapa da temporada 2023 e que contará com a presença das etapas da Fórmula 2 e Fórmula 3, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 08h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 12h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h55 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 05h10 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 10h Bandsports Corrida 1 Sábado 05h05 Bandsports Corrida 2 Domingo 03h40 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

