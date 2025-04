ANÁLISE F1: Ferrari repetirá sucesso de Xangai em Miami?

O fim de semana de Miami oferecerá a segunda sprint dessa temporada da Fórmula 1. Apenas a sessão de treinos livres (programada para a manhã de sexta-feira) não permitirá que nenhuma inovação técnica seja vista na pista, mas há uma pergunta interessante que a corrida de sábado certamente responderá. Além do pódio no último GP da Arábia Saudita, a única grande façanha da Ferrari aconteceu no circuito de Xangai, sede da segunda etapa de 2025.

Ao longo de dezenove voltas, Lewis Hamilton conseguiu alcançar seu primeiro (e até agora único) sucesso ao volante de uma Ferrari, terminando mais de seis segundos à frente de Oscar Piastri. Há dois meses, esse parecia ser o primeiro ponto alto do projeto SF-25, mas ninguém poderia imaginar que, a partir daquele momento, tanto a Scuderia quanto Hamilton começariam um período muito difícil.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Colin McMaster / Motorsport Images

Muito se falou sobre a sprint em Xangai e os motivos do feito que não se repetiu. Uma das hipóteses que surgiram durante as semanas seguintes foi que o formato reduzido da corrida foi contra a Ferrari. Vinte e quatro horas após o sucesso chinês, o problema de desgaste por derrapagem surgiu pela primeira vez no carro de Hamilton, o que levou à desqualificação na classificação final do GP.

Daquele momento em diante, os engenheiros da Scuderia tiveram que lutar com a altura dos monopostos e, em várias ocasiões, foram forçados a sacrificar o desempenho elevando o carro para não correr o risco de serem desclassificados novamente.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Lars Baron

Esse problema não está presente quando uma sprint é disputada ou a corrida é reduzida, já que a carga de combustível nunca excede 35 kg ou um terço do peso assumido antes do início de um GP. Consequentemente, a rigidez e, acima de tudo, a distância do solo, mudam, e essa é uma das hipóteses mais confiáveis para explicar a vitória de Hamilton em Xangai.

Miami será a primeira corrida curta depois de Xangai e oferecerá a chance de um teste muito aguardado. O layout da pista em torno do Hard Rock Stadium tem pouco a ver com o circuito chinês, assim como o asfalto e os compostos serão diferentes, mas o SF-25 poderá dar as 19 voltas programadas para a manhã de sábado naquela janela de configuração que até agora não conseguiu nos cinco GPs.

Além do resultado, provavelmente será um teste interessante para os engenheiros da Scuderia. Então, a partir de Ímola (onde são esperadas inovações técnicas nos dois carros), a esperança é que a janela possa ser definitivamente ampliada, mesmo na distância tradicional da corrida com uma carga completa de combustível.

