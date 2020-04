Poucos dias após o Bahrein ter anunciado que estaria interrompendo as vendas de ingressos para o GP de Fórmula 1 para avaliar a resposta correta à crescente epidemia de coronavírus, a organização da prova anunciou sua decisão: o GP será realizado, mas sem a presença do público.

Em um comunicado divulgado na manhã desse domingo, o Bahrein confirmou que a segunda etapa da temporada da F1 será acompanhada apenas pela televisão.

"Após consultarmos nossos parceiros internacionais e o Grupo de Trabalho de Saúde Nacional do Reino, o Bahrein tomou a decisão de realizar o Grande Prêmio do Bahrein de 2020 com portões fechados", afirmou.

"Como uma nação que recebe a F1, pesar o bem-estar do público e dos envolvidos com a prova é uma tremenda responsabilidade. Com o aumento da epidemia causada pelo Covid-19 em nível global, realizar um evento deste porte, que é aberto ao público e com a presença de milhares de turistas de outros países e de pessoas locais interagindo em tamanha proximidade não seria o certo a fazer nesse momento".

"Mas, para garantir que nem o esporte, nem sua base de apoio sejam impactados, o final de semana do GP será realizado normalmente, mas com acesso apenas via televisão".

O país afirmou também que as medidas tomadas para limitar a disseminação do vírus nas últimas semanas não seriam efetivas se milhares de fãs entrassem para assistir à corrida.

Acrescentou também: "As ações tomadas anteriormente pelo Bahrein para prevenir, identificar e isolar casos de indivíduos com Covid-19 têm sido bem sucedidas até o momento. Para isso, foram necessárias medidas rápidas e proativas, identificando os afetados pelo vírus, com a grande maioria dos casos relacionados a pessoas que entraram no país viajando por via aérea".

"Medidas agressivas de distanciamento social aumentaram a efetividade na prevenção da doença, algo que claramente seria impossível de manter caso a corrida fosse realizada como o planejado. Sabemos que muitos ficarão desapontados com a notícia, especialmente os que planejavam viajar para o evento, que se consolidou no calendário da F1, mas a segurança permanece sendo nossa prioridade".

A decisão do Bahrein vem apenas horas depois da Itália anunciar que estava colocando várias regiões do norte do país sob quarentena - incluindo Modena, sede da Ferrari.

Até o momento, o GP da Austrália, prova de abertura da temporada, ainda está confirmado.

