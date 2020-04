Há exatos 18 anos, no GP do Brasil de 2002, Michael Schumacher conquistava seu centésimo pódio na Fórmula 1. Com a vitória na etapa de Interlagos, seu 55º triunfo na categoria máxima do automobilismo, Schumi se juntava a um clube bastante restrito.

Antes do alemão da Ferrari, apenas Alain Prost, tetracampeão da F1, havia chegado à marca centenária de pódios na categoria. O piloto francês terminou no top-3 em um total de 106 oportunidades, com 52,48% de aproveitamento.

Com a sua saída da F1, no fim de 2012, Schumi detém a soma de 155 pódios, com 50,32% de aproveitamento. O alemão também é o maior campeão (sete títulos) e o maior vencedor (91 triunfos) da elite do esporte a motor mundial. Relembre sua carreira abaixo:

Galeria Lista 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 1 / 20 Foto de: LAT Images 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Benetton - 3º lugar, 1 vitória, 53 pontos, 16 GPs 3 / 20 Foto de: LAT Images 1993: Benetton - 4º lugar, 1 vitória, 52 pontos, 16 GPs 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1994: Benetton - Campeão, 8 vitórias, 92 pontos, 16 GPs 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1995: Benetton - Campeão, 9 vitórias, 102 pontos, 17 GPs 6 / 20 Foto de: LAT Images 1996: Ferrari - 3º lugar, 3 vitórias, 59 pontos, 16 GPs 7 / 20 Foto de: XPB Images 1997: Ferrari - Desclassificado (2º lugar), 5 vitórias, 78 pontos, 17 GPs 8 / 20 Foto de: LAT Images 1998: Ferrari - 2º lugar, 6 vitórias, 86 pontos, 16 GPs 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ferrari - 5º lugar, 2 vitórias, 44 pontos, 10 GPs 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2000: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 108 pontos, 17 GPs 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2001: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 123 pontos, 17 GPs 12 / 20 Foto de: Ercole Colombo 2002: Ferrari - Campeão, 11 vitórias, 144 pontos, 17 GPs 13 / 20 Foto de: Brousseau Photo 2003: Ferrari - Campeão, 6 vitórias, 93 pontos, 16 GPs 14 / 20 Foto de: LAT Images 2004: Ferrari - Campeão, 13 vitórias, 148 pontos, 18 GPs 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2005: Ferrari - 3º lugar, 1 vitória, 62 pontos, 19 GPs 16 / 20 Foto de: XPB Images 2006: Ferrari - 2º lugar, 7 vitórias, 121 pontos, 18 GPs 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mercedes - 9º lugar, 72 pontos, 19 GPs 18 / 20 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes - 8º lugar, 76 pontos, 19 GPs 19 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Mercedes - 13º lugar, 49 pontos, 20 GPs 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Além de Schumacher e do próprio Prost, outros três pilotos chegaram ao clube das lendas com mais de 100 presenças no top-3 da categoria. Todos estão na ativa e são os mais velhos do grid atual da F1.

O principal deles é Lewis Hamilton, da Mercedes. O hexacampeão está a um título de Schumacher e a apenas quatro pódios do recorde absoluto do alemão, já que terminou no top-3 em 151 oportunidades. O aproveitamento do britânico, porém, é melhor: 60,40%.

O terceiro no total é Sebastian Vettel, alemão da Ferrari. À frente de Prost, o tetracampeão soma 120 pódios, com aproveitamento de 49,79%. Quem fecha o top-5 é o finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa. O campeão de 2007 tem 103 pódios, com aproveitamento de 32,70%.

