Há exatamente 50 anos, um caótico GP da Espanha de Fórmula 1 chegou ao fim depois de um acidente mortal. Após apenas 29 voltas, metade dos pontos foi concedida aos seis primeiros colocados, incluindo a piloto italiana Lella Lombardi.

O momento marcou a primeira e única vez que uma mulher correndo na F1 terminou em posições que pontuam em um GP e os fãs têm perguntado quando outra mulher poderia correr, quanto mais marcar pontos, na categoria desde então.

Lombardi foi a primeira pessoa de sua família a obter uma carteira de motorista e logo aprendeu que sua paixão por dirigir rápido e correr superava a maioria de seus outros interesses. Assim, ela disputou com karts por um breve período e comprou seu primeiro carro para competir na Fórmula Monza em 1965.

Com o passar dos anos, Lombardi subiu nas classificações da Fórmula 850, na qual venceu 10 corridas e foi coroada campeã. Na Fórmula 3, terminou em terceiro lugar no geral e, em 1974, entrou na Fórmula 5000.

Lella Lombardi sentada em seu Ford March 751 Foto de: Motorsport Images

No ano seguinte, Lombardi tornou-se a segunda mulher a se classificar para uma corrida de Fórmula 1 no GP da África do Sul, mas foi forçada a se retirar depois que o sistema de combustível de seu March 741-Ford falhou. Na segunda corrida da italiana, o GP da Espanha, ela se classificou em 24º lugar entre 26 pilotos, mas o caos nos estágios iniciais da corrida abriu caminho para sua ascensão na categoria. Quatro pilotos foram eliminados no final da primeira volta e outros quatro se retiraram no final da 10ª volta.

No total, 17 pilotos abandonaram a corrida, que foi encerrada precocemente quando Rolf Stommelen bateu fora da pista em um acidente que matou quatro pessoas. Apenas 29 das 75 voltas foram completadas na Espanha, o que significa que metade dos pontos foram concedidos. Jochen Mass ganhou 4,5 pontos por sua única vitória e Lombardi ganhou meio ponto por terminar em sexto.

Lella Lombardi, Lavazza March 751 Ford, lidera Bob Evans, Stanley BRM P201 Foto de: LAT Photographic

O meio ponto continua sendo a única pontuação que uma mulher já obteve em uma corrida de Fórmula 1, enquanto os pilotos homens ganharam milhares de pontos no campeonato nos anos seguintes. Na verdade, Lombardi continua sendo uma das duas únicas mulheres a correr em um GP de F1, juntamente com Maria Theresa de Filippis. Posteriormente, Desire Wilson e Giovanna Amati não conseguiram se classificar para os eventos nas décadas de 1980 e 1990.

A questão de quando outra mulher correrá na F1 é um tema quente, com a campeã da W Series, Jamie Chadwick, dizendo recentemente ao Motorsport.com que as equipes de todo o grid da F1 estão "secretamente desesperadas para encontrar uma futura superestrela feminina".

A própria Chadwick tem um cargo de desenvolvimento na Williams e teve sua primeira experiência com máquinas de F1 durante o Festival de Velocidade de Goodwood de 2023. No entanto, o time inglês não é a única equipe a investir em talentos femininos, já que todas as 10 equipes de F1 agora apoiam a F1 Academy.

A categoria de corridas só para mulheres está em sua terceira temporada e tem Susie Wolff, ex-piloto de desenvolvimento da Williams, no comando. A escocesa, que pilotou em sessões de treinos para a Williams na F1, diz que a F1 Academy tem como objetivo "mudar a percepção do esporte" e nutrir novos talentos que estão subindo na hierarquia.

Parece estar funcionando, já que a campeã de 2024, Abbi Pulling, agora está se preparando para competir em uma temporada completa no Campeonato GB3. A primeira campeã da F1 Academy, Marta Garcia, já testou máquinas de Fórmula E e fez sua estreia em corridas de GT com a Iron Dames no ano passado.

Acrescente a isso o fato de que a Haas tem a primeira engenheira de corrida da história da F1, Laura Mueller, e que o tetracampeão Sebastian Vettel está apoiando outro esquema para aumentar o apoio a jovens pilotos mulheres. Agora é certamente um caso de "quando" outra mulher irá correr na F1, em vez de "se".

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!