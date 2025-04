Circuitos esquecidos aos quais a Fórmula 1 nunca retornou

A Fórmula 1 já correu em mais de 70 pistas diferentes em todo o mundo e circuitos como Silverstone e Monza sediaram GPs em quase todas as temporadas da categoria. No entanto, nem todas as pistas foram tão bem-sucedidas e a F1 decidiu nunca mais voltar a algumas delas por diversos motivos.

No total, 10 pistas sediaram apenas um único GP ao longo dos 75 anos de história da F1, incluindo instalações na América, Europa e África. Esses circuitos foram chamados para sediar eventos enquanto a F1 lutava contra a pandemia ou para tentar levar a categoria a novos públicos em todo o mundo.

Circuito de Pescara - GP de Pescara de 1957

O circuito mais longo em que a F1 já correu sediou apenas uma corrida. A pista começava em Pescara, na Itália e se estendia por 25 quilômetros, com mais de 30 curvas.

Juan Manuel Fangio conquistou a pole position, mas perdeu a corrida para o Vanwall de Stirling Moss. O resultado foi ofuscado pelo medo da segurança dos pilotos na pista e Enzo Ferrari chegou a impedir que sua equipe competisse. As preocupações com segurança continuaram e, após uma pausa de dois anos, a pista foi rebaixada para receber apenas a Fórmula 2.

Ain-Diab, GP do Marrocos de 1958

Um ano depois, a F1 testou um evento no Marrocos como parte do campeonato. Foi construída uma pista de rua ao redor da estrada entre Casablanca e Azemmour, com quase oito quilômetros. A corrida marroquina, que foi a última do campeonato, decidiu o campeão daquele ano, pois o segundo lugar de Mike Hawthorn lhe rendeu pontos suficientes para conquistar a coroa.

Phil Hill lidera Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 Foto de: Motorsport Images

Depois que um grave acidente deixou Stuart Lewis-Evans no hospital, onde ele acabou morrendo em consequência dos ferimentos, as preocupações com segurança fizeram que o circuito deixasse de ser utilizado.

AVUS, GP da Alemanha de 1959

A Automobil-Verkehrs-und Übungsstraße, ou AVUS, na Alemanha, tinha pouco mais de oito quilômetros de extensão e era composto por duas curvas de 180 graus conectadas por um par de retas paralelas. Esse layout significava que as velocidades chegavam a 188 km/h na corrida, mas o envolvimento dos espectadores era baixo, já que as multidões recebiam pequenas explosões de ação separadas por períodos muito mais calmos.

A pista abrigava uma curva apelidada de "parede da morte" e vários pilotos voaram sobre o topo dela durante a competição. Os riscos da pista e a motivação política por trás da inclusão na F1 resultaram na saída do cronograma.

Circuito de Monsanto, GP de Portugal de 1959

Antes de Portimão e Estoril, a F1 correu em um circuito de rua de 5,4 quilômetros em Lisboa. A prova foi vencida por Stirling Moss em seu Cooper Climax, seguido do companheiro de equipe Masten Gregory. O grande destaque, no entanto, foi um acidente que fez Jack Brabham voar para fora do carro e cair na pista.

Roy Salvadori, Aston Martin DBR4/250, lidera Maurice Trintignant, Cooper T51 Climax Foto de: Motorsport Images

O circuito foi abandonado devido ao layout e construção, que incluía uma variedade de curvas cegas e seções estreitas que o tornavam perigoso demais. As corridas continuaram no local em outras categorias até a década de 70, quando foi permanentemente abandonado como um local de automobilismo.

Sebring International Raceway, GP dos Estados Unidos de 1959

A pista em que a F1 corria era muito diferente das instalações que hoje abrigam as 12 Horas de Sebring. A pista de 8,3 quilômetros na Flórida era composta por 12 curvas, que levavam cerca de três minutos para serem percorridas na época.

Embora Sebring tenha o título de ser a primeira pista construída especificamente para sediar uma corrida de F1 nos EUA, seu tempo no calendário foi curto, depois que os pilotos reclamaram da falta de consistência na superfície da pista e de problemas com a manutenção das instalações.

Riverside International Raceway, GP dos Estados Unidos de 1960

A retirada de Sebring abriu caminho para a próxima tentativa da Fórmula 1 nos EUA. O GP dos Estados Unidos de 1960 foi a segunda corrida daquele ano a ser realizada no país, com a categoria também incluindo a Indy 500 como parte do campeonato.

A corrida esteve longe de ser um sucesso comercial, com estimativas sugerindo que apenas 5.000 dos 70.000 espectadores prometidos compareceram para assistir. A baixa participação e problemas financeiros marcaram o fim de Riverside, depois que o evento de 1960 não conseguiu arrecadar dinheiro suficiente. A corrida não foi realizada em 1961 e a instalação fechou na década de 1980.

Stirling Moss, Lotus 18 Climax Foto de: Motorsport Images

Aeródromo de Zeltweg, GP da Áustria de 1964

Antes do Red Bull Ring, uma antiga base da Força Aérea Austríaca, que abrigava uma pista com apenas quatro curvas, recebeu um evento de F1. O circuito em forma de L sediou uma corrida não-campeã em 1963 e depois o GP da Áustria de 1964, palco da primeira e única vitória do italiano Lorenzo Bandini para a Ferrari.

O evento no aeródromo de Zeltweg foi cancelado até que uma pista permanente em Spielberg fosse inaugurada em 1970. A F1 tomou a decisão depois que os pilotos reclamaram da pista estreita e esburacada e espectadores ficaram desapontados com as áreas de visualização ruins.

Circuito Bugatti, GP da França de 1967

Muito antes de Paul Ricard abrir as portas, a F1 realizou uma corrida no Circuito Bugatti, localizado dentro do Circuito de la Sarthe, que recebe Le Mans todos os anos. A pista usava o início do traçado de Le Mans, antes de dar uma volta sobre si mesma e usar uma seção da pista usada pela escola de corrida do circuito.

Chris Amon, Ferrari 312 Foto de: David Phipps

O layout não era muito popular entre pilotos e apenas 20.000 pessoas compareceram para assistir ao GP, em comparação com as quase 200.000 que foram a Le Mans no mesmo local. Como resultado, a F1 retornou às pistas de Rouen-Les-Essarts e Circuit de Charade.

Circuito Fair Park, GP de Dallas de 1984

Ainda na tentativa de se estabelecer nos EUA, a F1 adicionou uma corrida em Dallas após o GP de Detroit, evento que entrou para a história por todos os motivos errados. Temperaturas acima de 37°C causaram estragos nos carros e na pista. Pilotos reclamaram das condições difíceis da pista e do layout desafiador do local, que consistia, em sua maioria, de curvas de 90 graus ao redor do Texas State Fairground.

Organizadores também tiveram dificuldades para obter lucro com a queda do público e aumento das taxas de hospedagem e enfrentaram reações contrárias da comunidade local. Todos esses problemas fizeram com que a F1 nunca mais voltasse às ruas de Dallas.

Donington Park, GP da Europa de 1993

A corrida foi dominada por uma impressionante volta inicial de Ayrton Senna, que passou de quinto para primeiro, a "volta dos deuses".

O GP da Europa era um evento que mudava de pista para pista, portanto, depois que a F1 sediou o evento em Donnington em 1993, ele passou a ser realizado em circuitos como Jerez e o Circuito de Rua de Valência. Apesar de um plano para retornar as corridas a Donington em meados dos anos 2000, a falta de dinheiro para melhorar as instalações da pista fez com que a F1 nunca mais voltasse.

Circuito de Mugello, GP da Toscana de 2020

Quando a F1 e o resto do mundo suspenderam os eventos em 2020, temeu-se que o campeonato não voltasse mais, em meio à pandemia de Covid-19. No entanto, depois que a paralisação obrigatória das fábricas terminou e os bloqueios foram relaxados em todo o mundo, a categoria elaborou um calendário mais curto. Como parte desse plano, um evento foi realizado em Mugello, historicamente usado para corridas de motocicletas.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Perez, Racing Point RP20, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, e o resto do campo para o reinício Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A pista foi amplamente elogiada por ser um super-submarino da F1, mas seu layout e a falta de áreas de escape fizeram com que Mugello não estivesse à altura do padrão habitual do campeonato. Além disso, com o compromisso da F1 de correr em Imola e Monza, justificar uma terceira corrida na Itália era um desafio.

REGI LEME: NORRIS "MIMADO", futuro INCERTO da F1 na BAND, RELAÇÃO com GALVÃO, e HISTÓRIAS da PORSCHE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast com Reginaldo Leme: Norris "mimado", futuro incerto da F1 na Band e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!