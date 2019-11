Hakkinen explica foto de voo com McLaren na Austrália

O Motorsport Gallery e a iNZDR, empresa de mídias sociais de Mika Hakkinen, criaram uma edição limitada de 250 peças de impressões de 40x60cm com estrutura suspensa de alumínio leve e oculto, assinada por Mika e Mark Sutton.

Mika doará todos os seus lucros para caridade, as fotos podem ser adquiridas aqui.

A visão do piloto

Mika Hakkinen signs photos from his 1993 Australian GP practice flight Photo by: Sutton Images

Hakkinen contou a história completa do que aconteceu: “Foi incrível. A maneira como essas máquinas haviam se desenvolvido em 1993 eram as melhores possíveis. A forma como a suspensão ativa estava funcionando, freios ABS, sistema de aceleração fly-by-wire, direção hidráulica, os carros eram muito rápidos.”

“Aquela curva, entrando na Brabham Straight, foi muito rápido, e o que tornou essa curva tão difícil foi que você iria frear um pouquinho, transferir o peso para o front-end, e você virava, com o pé no chão, flat-out. O controle de tração cuidou do back-end.”

“Nesta volta, quando entrei na curva, cometi um erro. No momento em que você entra, você tem uma zebra, fora da pista, e meu pneu dianteiro tocou um pouco na entrada. O carro não queria virar, em vez disso, queria ir reto.”

“Assim que percebi isso, teria sido muito perigoso tentar entrar normalmente. Então decidi tirar velocidade o quanto pude e seguir em frente. Então, percebi que a zebra na saída era enorme!”

"Eu não queria bater de lado, então fui direto e acertei com a frente do carro e acabou de me lançando! Parecia um metro do chão! O que é incrível sobre a foto é que ela pega esse momento incrível. A tecnologia da câmera não era tão boa quanto hoje, então, para obter essa imagem clara, uau!”

“Quando eu desço, não quero dizer onde dói mais, mas você pode adivinhar! Isso machuca! E eu estou voando pelo ar e pensei ‘ai meu Deus!’ E eu tinha certeza de que o pouso iria atrapalhar o carro e, claro, causou alguns danos. Mas apenas a asa da frente e algumas coisas.”

“Naquela tarde e naquela noite, eu fui um menino muito gentil com os mecânicos! Eu cuidei deles enquanto eles consertavam o que eu fiz no carro.”

A visão do fotógrafo

Mika Hakkinen and Mark Sutton with the Flying Finn photo from the 1993 Australian GP Photo by: Sutton Images

Mark Sutton também se lembra de seu momento especial: “Era um dia quente e ensolarado em Adelaide que eu estava filmando na curva Brewery Bend quando vi o carro de Mika vindo na minha direção, então continuei disparando o meu obturador. Foram apenas cinco quadros, um onde Mika está batendo na zebra, um onde ele está no ar e, em seguida, onde ele está voltando para baixo e ele voltou para os boxes. Nenhum dos outros fotógrafos parecia ter conseguido isso.”

“Quando o filme voltou na manhã seguinte, eu disse 'Uau, isso é incrível' e todos os fotógrafos vieram procurar. O carro estava a dois metros de altura e a imagem era bem definida, embora a velocidade do obturador fosse de 1/125 por segundo.”

"Eu peguei para mostrar a Mika, ele ficou espantado, dizendo: 'Você tem certeza que sou eu!?’ Então ele mostrou ao engenheiro que disse ‘É por isso que houve um pontinho na telemetria...’”

"Claro, esta é uma memória que nunca vou esquecer!"