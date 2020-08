No domingo, Lewis Hamilton passeou pelo Circuito de Spa para garantir mais uma vitória na temporada 2020 da Fórmula 1, ficando em primeiro de ponta a ponta na corrida. A necessidade de gerenciamento de pneus significou que não houve ação na parte da frente do grid, com Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen se mantendo o tempo inteiro sem ataques. Para o hexacampeão, isso precisa mudar.

Após a corrida, Verstappen chamou a corrida de "entediante", e lamentou o fato de ter que gerenciar seus pneus por 38 das 44 voltas da corrida.

A vantagem de performance da Mercedes sobre o resto do grid também levou a uma falta de competição na frente, algo que Hamilton comparou com o domínio de Michael Schumacher e a Ferrari no início dos anos 2000.

"Eu não posso falar pelos fãs, mas tendo sido um, crescendo e vendo a era Schumacher, eu sei como é isso", disse Hamilton.

"Eu era um adolescente nessa época. Eu teria acordado, comido meu café da manhã, visto a largada e voltado a dormir, para acordar apenas no fim da corrida. Se eu fosse um fã hoje, teria feito exatamente isso".

"Assim que a corrida começou e após a relargada, vocês sabem que eu não cometo muitos erros, e os demais pilotos também. Eles são muito consistentes".

"É difícil ultrapassar nesse circuito, então definitivamente não é o espetáculo mais excitante. Sinto o mesmo que Max. Espero que nas próximas corridas tenhamos mais competição, porque sei que todos querem nos ver disputando".

A F1 visa criar um grid mais competitivo no futuro através do teto orçamentário, limitando os gastos de todas as equipes, além da revolução no regulamento técnico, que chegará em 2022.

A corrida em Spa levou a sugestões de que medidas a curto prazo seriam necessários, como mudar a abordagem da Pirelli à seleção dos compostos de pneus.

Hamilton disse esperar que os fãs entendam que a culpa não é dos pilotos e das equipes se as corridas são chatas ou se faltam ultrapassagens, afirmando que é necessário pressionar os chefes da F1, cobrando mudanças.

"Espero que as pessoas entendam que isso não é nossa culpa. No final, somos os pilotos, passamos por todas as categorias e merecemos a posição que estamos no momentos. Nós damos o nosso melhor, a melhor performance possível".

"No final, é necessário pressionar quem toma as decisões sobre o design dos carros, que determinam as regras e mais, para fazerem um trabalho melhor para o futuro, se for possível".

"Tenho esperança de que, com o novo carro em 2022, podemos ver uma forma diferente de corrida, onde poderemos correr próximos entre si. Não seria melhor se pudéssemos andar mais próximos nas corridas?".

