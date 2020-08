Não foi dessa vez. O quarto lugar de Daniel Ricciardo no GP da Bélgica de Fórmula 1 deixou o australiano próximo de cobrar a aposta feita com Cyril Abiteboul, chefe da Renault, de ambos fazerem uma tatuagem igual caso o piloto chegue ao pódio em 2020. E, para Ricciardo, Cyril deve ficar preocupado.

Na prova do último domingo (30), Ricciardo teve uma performance sólida e terminou em quarto em Spa, e o australiano acredita que seu carro será ainda mais forte em Monza neste fim de semana, confiante que conseguirá cumprir sua parte da aposta.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre o quanto Abiteboul deveria estar preocupado com a tatuagem, Ricciardo disse: "Eu diria que bem nervoso. Eu acabei de vê-lo. Disse para ele ficar alerta nos próximos sete dias".

"Pelo menos no último ano, Monza foi o circuito mais forte para nós. Se conseguirmos melhorar, posso chegar ao pódio. Não estou me adiantando, mas acredito que podemos ir a Monza confiantes, mirando alto".

A performance da Renault na Bélgica foi resultado do carro ser bem mais competitivo contra os rivais em configurações de baixo downforce, em comparação a corridas onde mais asa é necessária.

Ricciardo ainda reconhece que, se não tivesse perdido tempo atrás de Pierre Gasly e Sergio Pérez depois safety car, ele poderia ter chegado em Max Verstappen e lutado pelo pódio.

"Acho que se a estratégia de Gasly e Pérez não tivessem os colocado entre eu e Max, eu acho que poderia ter disputado o pódio com Max no final. Ele abriu porque perdemos tempo com os carros em estratégias diferentes, e abriu uma boa vantagem. Se tudo for bem em Monza, seremos bem competitivos".

Com a Renault obtendo resultados diferentes ao longo do ano, Ricciardo admitiu que nunca esperava poder ameaçar a Red Bull como aconteceu no domingo.

"É certamente uma surpresa. Eu sabia que teríamos um carro decente. Mas quando eu vi os tempos de volta, e que a Mercedes estava um pouco mais lenta, eu pensei: 'ok, talvez o pessoal está conservando o motor'".

"Mas parecia que eles estavam de fato sofrendo um pouco e nós estávamos indo cada vez mais rápidos. Eu tinha um ritmo bastante encorajador no final".

Os detalhes da aposta pódio / tatuagem é que Abiteboul pode escolher o local e o tamanho da tatuagem, enquanto Ricciardo pode escolher o design.

Falando sobre seus planos, Ricciardo brincou que já havia visto algumas montagens de Abiteboul com uma tatuagem facial similar à de Mike Tyson.

"Eu vi algumas montagens com a tatuagem de Tyson... em Cyril. Mas acho que ele escolhe o lugar, então definitivamente não será o rosto!".

"Não seria cruel fazer um patinho de borracha. Eu vou dar a ele algo que será uma boa memória, então talvez seja ligada ao local do pódio. Então pode ter a ver com isso, seja o circuito, a cidade ou país. Veremos".

"Ou talvez uma sapatilha, um Shoey. Vamos ver quando isso acontecer, mas podem ter certeza que eu tenho muitas ideias".

