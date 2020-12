Pouco antes de abrir sua última sequência de voltas rápidas no Q3, definindo o grid de largada para o GP de Abu Dhabi da Fórmula 1, a transmissão mostrou um rádio de Toto Wolff para Valtteri Bottas com uma mensagem de encorajamento: "Dê o seu melhor". Segundo o chefe da Mercedes, isso faz parte de um acordo entre eles que visa um apoio maior de um pelo outro.

Tais comunicações entre o chefe de equipe e os pilotos não é comum, com Wolff normalmente se envolvendo apenas em momentos de dificuldade para resolver ou em mensagens pós-corridas.

Porém ao explicar porque falou com Bottas daquele jeito, Wolff disse que a mudança de abordagem veio após o finlandês pedir um diálogo mais aberto.

"É sempre complicado falar com o piloto antes da classificação ou da corrida", disse Wolff à Sky Sports F1. "Mas é algo que discutimos. E ele pediu um feedback meu, falando que era importante".

Wolff disse que, no passado, sentia que mensagens do tipo só serviam para distrair os pilotos, mas uma conversa entre ele e Bottas fez ele perceber que esse tipo de encorajamento pode ter benefícios.

"É difícil porque nunca falei com os pilotos, sempre senti, da minha experiência, que poderia ser uma distração. Mas cada um pensa diferente e tive uma boa conversa com ele. Obviamente, quando se perde um campeonato, é difícil de lidar com isso. E é por isso que ele me pediu para conversarmos um pouco mais".

Bottas explicou que após um difícil GP de Sakhir, ele e Wolff tiveram uma longa discussão sobre diversos assuntos. E, durante essa discussão, ele deixou claro que haviam momentos em que ele poderia ter se beneficiado ao sentir um apoio maior ao seu redor.

"Ele pode falar com nós se quiser", disse Bottas. "Os últimos dias, falamos sobre muitas coisas e somos uma equipe. Apoiamos uns aos outros se quisermos. E se você pode apoiar outra pessoa na equipe com palavras de encorajamento, faça isso".

"Seria o mesmo com qualquer outro membro da equipe. Nada além disso. É algo mais pessoal".

Todas as notícias sobre o GP de Abu Dhabi de F1 você acompanha no Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: A grande pole de Max Verstappen para o GP de Abu Dhabi

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?