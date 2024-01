Heptacampeão mundial e piloto da Mercedes na Fórmula 1, o astro britânico Lewis Hamilton é um dos homenageados pelo Vasco em uma série de camisas antirracistas usadas pelo clube brasileiro neste começo de 2024 no Campeonato Carioca de futebol.

A ação foi destaque neste domingo, em jogo 'fora de casa' com o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada do torneio estadual, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, cidade litorânea fluminense.

A partida terminou empatada em 3 a 3. Além de Hamilton, foram lembrados nomes como Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul e ícone da luta contra o apartheid no país, e Milton Santos, geógrafo considerado um dos maiores intelectuais brasileiros do século passado.

A iniciativa marca os 100 anos da Resposta Histórica, ocorrida no dia 7 de abril de 1924, quando o Vasco reagiu à pressão da federação de futebol do Rio, em 1924, pela exclusão de jogadores negros e de origem pobre do time. A carta em que o clube se recusa a substituir os atletas é tratada como troféu pelos torcedores. As camisas do jogo com o Sampaio Corrêa serão leiloadas pela Play for a Cause e os recursos doados ao Observatório Racial no Futebol, parceiro na ação.

Photo by: Divulgacao Lewis Hamilton homenageado em ação antirracista do Vasco. Foto: Matheus Lima

Hamilton, por sua vez, se notabilizou pela luta antirracista no automobilismo, em que há pouca representatividade -- Lewis, por exemplo, é o primeiro negro a disputar um GP de F1 em toda a história, após Willy Theodore Ribbs Jr. testar na categoria máxima do automobilismo em 1986.

Hamilton também ganhou notoriedade para além da elite global do esporte a motor em meio à comoção pela morte de George Floyd em 2020, na esteira da campanha Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em inglês), quando ele se ajoelhou em prol da conscientização em vários GPs.

Lista de personalidades homenageadas (texto divulgado pelo Vasco):

Luiz Gama

Foi um advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro e o Patrono da Abolição da Escravidão do Brasil.

Abdias do Nascimento

Abdias do Nascimento foi um ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras.

Zumbi dos Palmares

Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas.

Conceição Evaristo

Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma linguista e escritora afro-brasileira. Agora aposentada, teve uma prolífica carreira como pesquisadora-docente universitária. É uma das mais influentes literatas do movimento pós-modernista no Brasil, escrevendo nos gêneros da poesia, romance, conto e ensaio.

Rosa Parks

Rosa Louise McCauley, mais conhecida por Rosa Parks, foi uma ativista negra norte-americana, símbolo do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.

Milton Santos

Milton Almeida dos Santos foi um geógrafo, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro. Considerado um dos mais renomados intelectuais do Brasil no século XX, foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil ocorrida na década de 1970.

Jesse Owens

James Cleveland Owens, conhecido por Jesse Owens, foi um atleta e líder civil norte-americano. Ele participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, na Alemanha Nazista, em que ganhou quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, no salto em distância e no revezamento 4x100m.

Lewis Hamilton

Sir Lewis Carl Davidson Hamilton é um automobilista britânico. Sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, nos anos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, Hamilton é um dos maiores pilotos de todos os tempos, e um dos desportistas mais bem sucedidos da história – sempre engajado em lutas antirracistas.

Martin L. King

Martin Luther King Jr. foi um pastor batista e ativista político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até seu assassinato em 1968.

Sueli Carneiro

Aparecida Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro. Sueli Carneiro é fundadora e atual diretora do Geledés — Instituto da Mulher Negra e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no Brasil.

Nelson Mandela

Nelson Rolihlahla Mandela foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Subsaariana, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1993, e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba ou Tata.

