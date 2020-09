Lewis Hamilton escapou de uma punição após violar regra ao retornar à pista na curva 2 durante o treino classificatório para o GP da Rússia de Fórmula 1. Com isso, o piloto da Mercedes garantiu a pole position.

O britânico conquistou a posição de honra superando Max Verstappen, da Red Bull, por meio segundo. Mas os comissários da FIA confirmaram que Hamilton enfrentou investigação após não seguir as instruções do diretor de prova Michael Masi ao retornar à pista na curva 2.

Masi informou aos pilotos em suas notas pré-corrida que eles deveriam ziguezaguear entre alguns postes laranja brilhantes na área de escape se eles perdessem o ponto de tomada na curva 2, antes de retornar à pista lentamente.

Porém, Hamilton não conseguiu 'navegar' pela área de escape definida na classificação, o que o levou a ser investigado, juntamente com Nicholas Latifi, da Williams, e a dupla Kevin Magnussen e Romain Grosjean, da Haas.

Os comissários confirmaram em um boletim emitido após a classificação que Hamilton aceitou que não havia seguido as instruções de Masi, mas não obteve vantagem e voltou à pista com segurança, escapando de uma penalidade.

“O piloto aceitou que não havia seguido as instruções e, além disso, aceitou que em uma corrida haveria uma penalidade. Os comissários determinaram que não havia vantagem, pois o tempo de volta relevante foi excluído. Além disso, para ser consistente com as decisões anteriores, os comissários consideraram os precedentes estabelecidos no GP da Espanha de 2018 e no GP do Canadá de 2019”.

Um aviso semelhante foi emitido liberando Latifi, Magnussen e Grosjean também, com todos os pilotos sendo lembrados de que tal violação na corrida resultaria em uma penalidade de cinco segundos acrescidos no tempo de prova.

A FIA tem sido rígida em relação aos limites da pista em Sochi devido à quantidade significativa de áreas de escape. Hamilton quase falhou em marcar tempo no Q2 após escapar na curva 18 em sua primeira volta, que foi posteriormente excluída por exceder os limites da pista. O piloto da Mercedes passou para o Q3 e conquistou a pole position à frente de Verstappen e de seu companheiro de equipe na Mercedes, Valtteri Bottas.

Q4: Acompanhe o debate após a classificação do GP da Rússia, com Gabriel Casagrande e Tiago Mendonça

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.

Related video