Hamilton explica declínio da Mercedes após férias da F1

No meio da temporada de 2024 da Fórmula 1, a Mercedes parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito de seu carro, conseguindo vencer três das quatro últimas corridas antes da pausa de agosto.

George Russell quebrou o jejum ao conquistar o circuito da Áustria, enquanto Lewis Hamilton foi vitorioso em casa, em Silverstone, e na Bélgica, após a desclassificação do companheiro de equipe.

Porém, o time ainda não está em sua melhor forma na competição e o pódio de Russell em Baku continua sendo o melhor resultado dos alemães nas últimas cinco etapas.

O declínio está sendo atribuído à interrupção do desenvolvimento causada pelo novo design do solo, que produziu resultados inesperados. Este também um problema que a Ferrari está enfrentando e algo que a McLaren tenta evitar a todo custo.

Porém, Hamilton negou que o comportamento do W15 tenha mudado nas últimas corridas e defendeu que o papel da Mercedes é conseguir melhoras ao desenvolver boas atualizações.

"Não acho que tenha mudado", começou explicando. "Acho que os outros venceram. Recebemos uma atualização do spa, mas não a usamos".

"E acho que de Zandvoort a Monza, as outras equipes, especialmente a Ferrari e acho que a McLaren, trouxeram mais atualizações. A nossa virá em algumas corridas".

"Acho que a McLaren é uma equipe em rápido desenvolvimento, especialmente se você olhar para sua impressionante asa traseira…".

Importante lembrar que a equipe de Woking virou alvo de investigação após sua asa traseira flexível começar a ser questionada pelo 'mini-DRS' que era ativado em altas velocidades. A FIA, regulamentadora da categoria, definiu que o time deveria passar a usar a peça mais rígida.

"Só temos que esperar e ver e fazer o melhor com o que temos", finaliza o britânico sobre o atual momento da Mercedes.

